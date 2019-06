Erfolgreiche Kulturnacht in Husum : Casino, Chor und Currywurst

1200 Menschen von nah und fern bummeln während der 16. Husumer Kulturnacht von Einrichtung zu Einrichtung.

23. Juni 2019

Husum | Selbst der so flotten Schrittes daherkommende „Klabautermann“ vor dem Nissenhaus (von Walter Rössler, 1968) hätte es am Sonnabend sicher nicht geschafft, sämtliche 23 Angebote der 16. Husumer Kulturnacht wahrzunehmen. Doch die rund 1200 „Pilger“ drehten fleißig ihre Runden und genossen neben dem vielfältigen Programm auch den lauschigen Frühsommerabend und die kultige Currywurst am Tine-Brunnen. Und so durften sich letztlich alle teilnehmenden Einrichtungen über ein reges Besucherinteresse freuen.

Ständiges Kommen und Gehen herrschte zum Beispiel in der Johannisloge, in der über die Freimaurer und ihre Geschichte in Husum informiert wurde. Aber auch im Nissenhaus gaben sich die Besucher die Türklinke in die Hand. Hier erklangen als Beitrag des Landestheaters Kompositionen von George Gershwin und Cole Porter, und die verruchte „Museums-Mafia“ hatte ein Spiel-Casino mit Black Jack- und Roulette-Tischen eingerichtet. In der Stadtbibliothek staunten die Besucher dagegen über kunstvolle Kalligrafie, und das Publikum kam einmal mehr in den Genuss eines Konzertes des Schwesternduos In2Parts.

Gute Musik zum Schwelgen, Swingen und Schnipsen gab es auch anderer Stelle. So spielten die „Chillkats“ zur Eröffnung im Schloss. Harfenistin Nathalie Ingwersen bezauberte die Zuhörer im Vorgarten des Gymnasiums, und im Eckhaus stellte das Duo Namira orientalische Klänge vor. Voll aufgedreht, aber umfeldverträglich ruhig ging im Speicher an der Hafenstraße die beliebte Kopfhörer-Party ab.

Nach Sonnenuntergang sammelten sich zudem zahlreiche Bummler um Horst Köchling und Volker Springer, die als Altmeister der Husumer Nachtwächter zu einem besonderen Stadtrundgang eingeladen hatten.

„Uns macht es Spaß, mal hier und da zwanglos reinzuschauen. Das Programm ist so abwechslungsreich und unterhaltsam, dass wir seit Jahren extra aus Hamburg anreisen“, lobte unter anderem Uli Off als gebürtiger Husumer die Veranstaltung. Erfreut über die positive Resonanz zeigte sich auch Franziska Horschig, deren Urteil als Mitorganisatorin im Kulturnachtsverein und Museumsmitarbeiterin kurz und knapp ausfiel: „Ich bin total zufrieden“.

Gegen Mitternacht sorgte der Posaunenchor vor St. Marien für einen klangvollen Abschluss. Und die Akrobaten von „Weltentor“ versetzten die rund 200 dort verbliebenen Besucher mit ihrer gekonnten Feuershow vor dem nächtlichen Heimweg noch einmal in begeistertes Staunen.