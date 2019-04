Camp für Gründer

von hn

24. April 2019, 14:06 Uhr

husum | In zwei Wochen zum Unternehmer: Wer sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen möchte, kann sich kostenlos in einem Gründungscamp für Existenzgründer der Wirtschaftsakademie in Husum trainieren lassen. Beginn ist am Montag, 6. Mai.

Jeder kann vor dem Seminar seine Geschäftsidee bei einem Start-Check auf Machbarkeit überprüfen lassen. Organisiert wird das Training vom Gründungszentrum Leuchtturm Nord der Wirtschaftsakademie. Montags bis freitags wird von 8.30 bis 15.45 Uhr betriebswirtschaftliches Wissen vermittelt. Am Ende gibt es das Zertifikat „Fachwissen Existenzgründung“. Infos gibt es bei Detlef G. Hansen von der Wirtschaftsakademie unter Telefon 04841 / 960842 oder per E-Mail detlef.hansen@wak-sh.de.