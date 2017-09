Vollsperrungen : Busse fahren nicht nach Plan

vergrößern 1 von 1 Foto: bandixen 1 von 1

Teilstrecken der innerstädtischen Landesstraße 30 bekommen eine neue Asphaltdecke. Deshalb sind in der nächsten Woche – von Montag bis Freitag (4. bis 8. September) – die Adolf-Brütt-Straße und die Deichstraße zwischen Bredstedter Straße und

Treibweg sowie die Schobüller Straße zwischen der Einmündung Deichstraße und der Bahnbrücke voll gesperrt. Für den Verkehr in Richtung Nordstrand und von Nordstrand in Richtung Husum ist eine Umleitung über die Gemeinden Hattstedt und Wobbenbüll ausgeschildert, für den innerstädtischen Verkehr gibt es eine ausgeschilderte Umleitung über die Osttangente. Aufgrund der Vollsperrung kommt es auf der Stadtverkehrslinie 1051 (Hattstedt-Wobbenbüll-Schobüll-Husum) zu starken Beeinträchtigungen, besonders für die Schülerbeförderung. Denn es muss ein Ersatzfahrplan für die Zeit vom 4. September bis voraussichtlich 10. September gefahren werden. Näheres steht auf der Homepage der Stadt Husum, darüber hinaus hat die Autokraft GmbH ein Info-Telefon unter der Nummer 04841/663190 eingerichtet.

Diese Vollsperrung erfordert zudem die Umleitung der Buslinie 1047 über Hattstedt und Wobbenbüll. Zudem können die nachfolgend aufgeführten Haltestellen nicht angefahren werden. In Fahrtrichtung Nordstrand sind es: Rektor-Siemonsen-Schule, Gewoba, Hockensbüll-Brücke und Schobüller Schwimmbad – und in Fahrtrichtung Husum: Schobüller Schwimmbad, Hockensbüll-Brücke und Gewoba. Es wurde ein Ersatzfahrplan erstellt, der im Internet (www.rohde-bus.de) als Download zu finden ist. Trotz des Ersatzfahrplans muss mit Verspätungen gerechnet werden.