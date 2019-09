Eiszeit-Eisenzeit-Neuzeit : Busfahrt durch Bordelum und die Köge

Der Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland bietet am Sonnabend (21.) eine abwechslungsreiche Infofahrt an.

18. September 2019, 14:51 Uhr

Stollberg | Unter dem Titel „Eiszeit – Eisenzeit – Neuzeit“ bietet der Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland am Sonnabend (21.) eine abwechslungsreiche Busführung an. Erläutert und gezeigt werden die Entstehung des Stollbergs, das eisenzeitliche Kulissendorf, einige umliegende Köge einschließlich Ockholm mit seiner katastrophenreichen Geschichte sowie der Hauke-Haien-Koog mit seinem Vogelparadies und dem neuen Klimadeich. Schließlich besuchen die Teilnehmer in Sachen Windkraft noch einen Betrieb. Treffen ist um 14 Uhr am Stollberg, Parkplatz an der B5 (Sendeturm). Teilnehmer zahlen jeweils sieben Euro, Anmeldung bis morgen (20.) in der Tourist-Info Bredstedt, Telefon 04671/5857, E-Mail info@nordseeurlaub.sh.