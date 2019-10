Husum : Buntes Programm für die Krabbentage

Showküche, Shantychor und ganz viel Meeresgetier: Am 12. und 13. Oktober laden die Husumer zu ihren Krabbentagen ein.

02. Oktober 2019

Husum | Am 12. und 13. Oktober dreht sich in Husum wieder alles nur um eins: die Nordseekrabbe. Rund um den Binnenhafen widmet sich bereits zum 22. Mal ein ganzes Stadtfest der kleinen Köstlichkeit aus dem Meer. Rund 60 verschiedene Aussteller laden zum Bummeln und Genießen ein, die Kutter machen fest, um ihr frisches Fanggut direkt von Bord weg zu verkaufen, und auf der Showbühne wird vorgeführt, dass sich aus den kleinen Schalentieren viel mehr machen lässt als nur ein Krabbenbrötchen – beim Azubi-Kochwettbewerb oder beim Showkochen mit verschiedenen Gastköchen des Vereins der Köche Westküste e.V. zum Beispiel.

Neben der maritimen Schlemmermeile am Binnenhafen lockt an beiden Veranstaltungstagen auch der schon traditionelle Kunsthandwerkermarkt in die Stadt, auf dem regionale Spezialitäten, Handwerkskunst und viele weitere ausgewählte Produkte angeboten werden. Abgerundet werden die Husumer Krabbentage wie jedes Jahr durch den verkaufsoffenen Sonntag, der dieses Mal mit dem neuen Einkaufszentrum THEO um eine große Shopping-Attraktion reicher ist.

Musikalische Abwechslung bringt erstmals der selbsternannte „singende Seebär“ Peter Suutsche auf die Showbühne. Als norddeutsches Original mit „Piratenbariton“-Stimme verspricht er fröhliches Liedgut zum Lauschen, Lachen und Mitmachen. Wie jedes Jahr findet auch dieses Mal die legendäre Krabbenpulmeisterschaft statt, zu der fingerfertige Kandidaten sich jederzeit anmelden können unter hafenevent@messehusum.de oder direkt vor Ort an der Bühne.

Die 22. Husumer Krabbentage werden am Sonnabend, 12. Oktober, um 11 Uhr durch den stellvertretenden Landrat Florian Lorenzen und Husums zweiten Bürgermeister Christian Czock offiziell eröffnet. Zuvor stimmt der Husumer Shantychor auf die zwei festlichen Tage ein.

Schlemmermeile und Kunsthandwerkermarkt sind Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wie in den Vorjahren werden Zehntausende Besucher erwartet.

Einzelheiten zum Programm der 22. Husumer Krabbentage gibt es hier.