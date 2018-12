Buntes Bündnis Freitag in Husum

von jol

17. Dezember 2018, 12:38 Uhr

Husum | Das vor drei Monaten in Husum gegründete „Bunte Bündnis Nordfriesland“ – ein Zusammenschluss von Menschen aus verschiedenen Bereichen wie Gewerkschaft, Kirchen, Parteien, der Fachstelle für Migration und Flüchtlinge, dem Frauennotruf NF sowie engagierten Privatpersonen – lädt am Freitag (21. Dezember) zum Gespräch am Stand auf dem Husumer Weihnachtsmarkt, Großstraße, auf der Höhe zum Eingang in die Twiete. Ab 16 Uhr gibt es Informationen zum Thema, eine Lesung und Lifemusik. Die Bündnismitglieder stellen sich gegen Intoleranz, Rassismus, Homophobie und Sexismus und stehen ein für Respekt und gleichberechtigtes Miteinander aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung.