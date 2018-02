Bredstedt-Reiseführer : Bunter Streifzug durch die Stadt

Professor Dr. Thomas Steensen und Fotograf Günter Pump haben einen neuen Bredstedt-Reiseführer erstellt.

19. Februar 2018, 12:00 Uhr

„Bredstedt – Impressionen einer nordfriesischen Stadt“ heißt das neue Buch im praktischen Jackentaschen-Format. 14,8 x 14,8 Zentimeter misst es und umfasst 48 Seiten.

Die prägnanten Beschreibungen stammen aus der Feder des gebürtigen Bredstedters Professor Dr. Thomas Steensen, seines Zeichens Direktor des Nordfriisk Instituut. Die eindrucksvollen, aktuellen Bilder hat der Profi-Fotograf und Wahl-Schleswig-Holsteiner Günter Pump, der sich mit zahlreichen Bildbänden, Kalendern und Büchern einen Namen gemacht hat, gemacht.

Das erste druckfrische Exemplar überreichte nun der Husumer Verleger Ingwert Paulsen in dem Räumen der Amtsverwaltung Mittleres Nordfriesland im Beisein der beiden Autoren an Bürgermeister Knut Jessen. „Ich bin gespannt, was ich entdecken werde. Ein tolles Foto vom Marktplatz auf der Titelseite macht Lust auf mehr“, sagte der Stadt-Chef. Großer Dank gebühre Autoren und Verleger.

„Es ist ein tatsächlich wie ein Wunder, dass das kleine Format so viel bietet. Das Buch animiert sowohl Touristen als auch Einheimische förmlich zu einem Stadtspaziergang“, erklärte Ingwert Paulsen, Chef der Husum Druck- und Verlagsgesellschaft. Zunächst sind 5000 Exemplare gedruckt worden. Tatsächlich, so Professor Dr. Steensen, habe er die Reihenfolge, in der er Sehenswürdigkeiten und geschichtliche Orte beschreibt, so gewählt, dass jeder sie im Rahmen eines Ganges durch die Stadt anschauen kann, wie den Marktplatz, Hohle Gasse, Mühlenteich, Kirche – alles nur beispielhaft. „Ich habe Besonderheiten herausgearbeitet. Dabei wird der Wandel der Zeit im Laufe der Historie deutlich. Es wird klar, dass Bredstedt die Stadt in der Mitte Nordfrieslands als ein Ort an der Grenze zu Marsch und Geest in das ganze Umland strahlt“, so Steensen. Als innovativ hätten sich schon viele Bredstedter gezeigt. Angesichts manch negativer Entwicklungen, sei immer etwas Neues gewachsen. Auch darüber berichte er in dem Werk.

Die imposanten, im vergangenen Sommer entstandenen, Fotos des renommierten Fotografen Günter Pump, den er schon länger kenne und auch bereits mit dem Verleger zusammengearbeitet habe, seien das i-Tüpfelchen, so Steensen. Die Aufnahmen fangen Stimmungen ein. Eigentlich sei Pump es gewesen, der den Anstoß gegeben habe, „denn die Fotos sind zuerst dagewesen.“ Gern habe er sich an die Texte gemacht, als der Fotograf die Anregung zu einem Buch gab, und das mit sehr viel Spaß. Das Layout wurde von Günter Pump gestaltet. Eigentlich sei noch viel mehr Material da, so dass irgendwann vielleicht an eine Fortsetzung gedacht werden könnte, berichtete Thomas Steensen.

„Die Arbeit war eine Bereicherung für mich und ich habe viel über Bredstedt gelernt und einiges erfahren. Bei den Aufnahmen war ich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs“, informiert Pump.