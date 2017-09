Friesen bei Steinmeier : Bundespräsident soll Biikefeuer entzünden

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Zu einem Gespräch im Schloss Bellevue hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt Vertreter der Friesen, Dänen, Sorben, Sinti und Roma nach Berlin eingeladen. Sie bilden gemeinsam den Minderheitenrat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen und über Herausforderungen zu diskutieren. Wie der Friesenrat Sektion Nord mitteilt, plant der Bundespräsident in seiner Amtszeit, alle vier Minderheiten in ihrem Siedlungsgebiet zu besuchen.

Besonders interessiert zeigte sich Steinmeier demnach an der Einladung der Nordfriesen: „Am besten, er kommt zum Biike-Empfang oder gar Biikebrennen“, so die Friesenrats-Vorsitzende Ilse Johanna Christiansen. Der als Geschenk mitgebrachte NF-Kalender „Jarling“ des Nordfriisk Instituut lieferte dem Bundespräsidenten schon einmal erste Eindrücke. Zuvor kommt Steinmeier im Oktober zum Antrittsbesuch nach Schleswig-Holstein. Am 5. Oktober besucht er das Storm-Haus und einen Ehrenamts-Empfang im Schloss vor Husum, am Tag darauf die Hamburger Hallig und die Firma GP Joule in den Reußenkögen.