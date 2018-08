Jugendfeuerwehrtag 2018 in Husum : Bundesentscheid der Jugendfeuerwehren in Husum

Delegiertentagung, Vorführungen und die Wettkämpfe: Die deutsche Feuerwehrjugend und alle Amtsträger absolvieren ein Riesenprogramm.

von frr

31. August 2018, 20:02 Uhr

Feierlicher Auftakt am Freitagabend auf dem Markt in Husum: Der Kreisfeuerwehrverband ist Gastgeber für den Deutschen Jugendfeuerwehrtag mit rund 600 Teilnehmern. Am Sonnabend tagen Delegierte, während die Jugend im Jahnstadion schon mal für die Wettkämpfe trainiert. Ab 18 Uhr präsentieren sich am Binnenhafen viele Hilfsorganisationen. Sie zeigen ihre Fahrzeuge und Geräte. Die Band Ceenot71 unterhält die Besucher. Am Sonntag beginnt um 8.30 Uhr im Jahnstadion der Bundesentscheid.