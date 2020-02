Amt Viöl : Bürgerwerkstatt: Weg vom Kirchturmdenken

Beim zweiten Bürgerforum zur Zukunft des Amtes Viöl machen die Einwohner deutlich, was ihnen wirklich wichtig ist.

10. Februar 2020, 11:09 Uhr

Ohrstedt | Nach dem ersten Bürgerforum zur Entwicklung und Zukunftsfähigkeit der amtsangehörigen 13 Gemeinden lud das Amt Viöl nun im Ohrstedter Schulzentrum zum ersten Teil einer Bürgerwerkstatt ein, die am 24. März in gleicher Besetzung fortgesetzt werden soll. Während im November mehr als 100 Bürger aus dem gesamten Amtsgebiet am Forum teilgenommen hatten, kamen diesmal nur etwa halb so viel – aber immer noch mehr, als sich die Organisatoren erhofft hatten.

Amtsvorsteher Thomas Hansen freute sich über die vielen engagierten und zumeist sehr vielfältig interessierten Teilnehmer und überließ es dann dem Hamburger Büro inspektour, die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen vorzustellen, die eine ganze Reihe ganz unterschiedlicher Ideen gesammelt und daraus bereits erste Schwerpunktthemen entwickelt hatten.

So ging es in der AG Soziales um die Daseinsvorsorge und hier insbesondere um die medizinische Versorgung, Bildung, Betreuung von Kindern und Senioren, öffentliche Treffpunkte, das kulturelle und Vereinsleben, um Feste, Freizeitaktivitäten, gelebte Dorfgemeinschaft, Information, Kommunikation, Ehrenamt.

Der AK Bauen, Wohnen, Ortsbild befasste sich mit Wohnraum/Wohnungsbau, Naturraum, Erholungsgebiete und Ortskerne, während der AK Wirtschaft/Tourismus das Gewerbe, die Nahversorgung, den Einzelhandel sowie Naherholung, Beherbergung und Gastronomie auf der Agenda hatte.

In der AG Energie ging es um Windkraft, alternative Energien, Refinanzierungsmodelle und Wertschöpfung.

Der Klimawandel findet in der bisherigen Auflistung quasi nicht statt. Und über allen Themen muss der Vorsatz stehen, nachhaltig und zeitgemäß zu handeln. Alexander Schmidt, Ahrenviölfelder

Unter dem Oberbegriff Infrastruktur betrachtete die gleichnamige AG alle öffentlichen Einrichtungen, Gebäude und Flächen, Spiel- und Dorfplätze, Schwimmbäder, Sportstätten, die Feuerwehren, Straßen, Wege, Verkehr, Mobilität, Barrierefreiheit und Digitalisierung.

„Was ich hier bisher nicht sehe, das sind die Themen Landwirtschaft und Umwelt“, monierte Löwenstedts Bürgermeister Holger Jensen und bekam diesbezüglich sofort Unterstützung von Alexander Schmidt aus Ahrenviölfeld und Armin Grünberg aus Viöl: „Der Klimawandel findet in der bisherigen Auflistung quasi nicht statt. Und über allen Themen muss der Vorsatz stehen, nachhaltig und zeitgemäß zu handeln“, forderte Schmidt, während Grünberg in jedem Fall die Forderung nach der CO2-Neutralität verankert sehen will: „Für unsere Kinder und Enkel sollte das unser oberstes Ziel sein“, mahnte er.

Diese Hinweise stießen auf breite Zustimmung und schlugen sich auch in den anschließenden Arbeitsgruppen nieder. Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe wies Holger Jensen auf den kritischen Zustand des Wegenetzes hin, das die stetig größer werdenden Maschinen inzwischen fast überall nicht mehr aufzunehmen kann, ohne dass dadurch kostspielig zu reparierende Schäden entstehen. Alexander Schmidt wünschte sich die Entschleunigung des Durchgangsverkehrs in den Dörfern, während Udo Lohr aus Schwesing mehr Barrierefreiheit einforderte: „Abgesenkte Bordsteinkanten haben wir noch fast nirgendwo“, sagte er.

Das Amtsentwicklungskonzept ist künftig der einzige Schlüssel, um auch Einzelmaßnahmen noch gefördert zu bekommen. Ralf Trimborn, inspectour-Geschäftsführer

Dass die Teilnehmer der Bürgerwerkstatt langsam, aber sicher, vom bisher vorherrschenden Kirchturmdenken abrücken und das Amtsgebiet in seiner Gänze betrachten, zeigte sich an den eingangs noch massiven Forderungen nach einer Tennishalle für Viöl und einer Einfeld- oder Multifunktionshalle für Haselund. So berichtete Hauke Carstensen als Vorsitzender des Viöler Tennisclubs, dass die zahlreichen Mitglieder im gesamten Amtsbereich zu Hause sind und in zwölf Mannschaften auf hohem Niveau spielen.

Dass das Training vor allem im Winter schwierig und der Wunsch nach einer Halle deshalb groß ist, stieß auf Verständnis und Zustimmung aus den Reihen der Fußballer: „Für unsere Power-Einheiten müssen auch wir viel zu oft weit fahren. Das könnten wir gut hier vor Ort machen“, sagte ein Teilnehmer und empfahl, globaler zu denken: „Was wir anstreben sollten, ist eine Großsporthalle für diverse Sportarten.

Auf diese und weitere Erkenntnisse soll am 24. März im Rahmen der zweiten, nicht-öffentlichen Bürgerwerkstatt aufgebaut werden. Bis zu den Sommerferien will man klarer sehen, was das Amt Viöl braucht, um sich seine Eigenständigkeit und seine Zukunftsfähigkeit zu bewahren. „Das geht nur mit einem vernünftigen Gesamtkonzept. Das werden Sie brauchen, um für Ihre Vorhaben Fördermittel zu bekommen“, erklärte inspectour-Geschäftsführer Ralf Trimborn, warum Viöl dringend ein Amtsentwicklungskonzept braucht: „Es ist künftig der einzige Schlüssel, um auch Einzelmaßnahmen noch gefördert zu bekommen“, betonte er.