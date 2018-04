Bürgerschule in Husum : Bürgerschule Husum: 58 Prozent der Schüler haben einen Migrationshintergrund

An der Bürgerschule liegt der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund bei 58 Prozent. Das erfuhren die Mitglieder des Schulausschusses.

von ax

26. April 2018, 08:00 Uhr

Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund an der Bürgerschule beträgt mittlerweile 58 Prozent. Das berichtete Schulleiter Detlef Kreutzfeldt den Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport, die in seinen Räumen tagten. „Das ist schon eine Hausnummer“, kommentierte dies Kreutzfeldt und erinnerte an die Quote von 25 Prozent vor acht Jahren, als er an die Schule gekommen war.

Er gab einen Überblick über die Schritte, die zum Gelingen der Integration von Kindern mit anderen Wurzeln beitragen sollen und zeigte damit auf, wie konkret auf jede kulturelle und sprachliche Besonderheit an seiner Schule eingegangen wird. Mittlerweile zählt er inklusive Deutsch 15 Sprachen, die sich in seiner Schule mischen.

In der Regel ließen sich alle Gespräche mit Eltern und Kindern mit Hilfe der Sprachkenntnisse der Lehrer realisieren – oft mit Übersetzungshilfe durch die Schüler selbst, die zweisprachig aufwüchsen. Aktuell sind zwei Klassen eingerichtet, in denen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gelehrt wird.

Probleme wegen kultureller Unterschiede könnten von seinem „engagierten Kollegium“ oder von der Mitarbeiterin im Schulsozialdienst aufgefangen werden, die in Vollzeit und mit eigenem Büro ein „gutes Bindeglied“ bilde. Sie widme sich einzelnen Kindern oder arbeite Konflikte auch in Gruppen auf. Die Lehrer bezögen zügig auch Eltern mit ein, wenn Fehlverhalten einzelner Schüler korrigiert werden müsse – etwa bei unflätigen Sprüchen gegenüber Schülern aus anderen Kulturkreisen.

Selbst der evangelische Religionsunterricht, der unabhängig von theologischer Ausrichtung allgemeiner Wertevermittlung diene, werde konfliktfrei auch von muslimischen Schülern besucht. „Insgesamt bringen sich Migranten in vielen Bereichen ein“, so der Schulleiter.

Als mehrere Ausschussmitglieder nachfragten, wie mit den Traumatisierungen in den Flüchtlingsfamilien umgegangen werde, betonte der Schulleiter, dass die Schule vor allem Geborgenheit und Sicherheit vermitteln könne. „Aber wir sind keine Therapeuten.“ Zu den auch auf die Behandlung von Traumata spezialisierten Therapeuten in Husum werde aber enger Kontakt gehalten. Sein Eindruck: „Eltern sind stark betroffen, Kinder signalisieren eher, dass sie mit Erlebtem klarkommen.“

Kreutzfeldt verwies auf andere Bundesländer, in denen mittlerweile ein Sozial-Index unter anderem aus Haushaltseinkommen und Bildungsniveau der Eltern Unterschiede zwischen Schulen mit niedrigem und hohem Migrationsanteil zumindest finanziell ausgleichen soll. Daran werde in Schleswig-Holstein gearbeitet, es sei aber noch nichts spruchreif. Kreutzfeldt lobte ausgiebig die Stadt, die jedes Jahr Modernisierungen am Schulgebäude vorgenommen habe – vom Schulhof bis zum Dach und durch alle Räume hindurch. „Das spricht für die Wertschätzung, die wir erfahren.“ Zurzeit sei die Sanierung der Toiletten in Planung, „und das Lehrerzimmer müssen wir in Angriff nehmen.“

Wenn mittags der Unterricht ausklingt, greifen die Angebote der Ganztagsbetreuung, über die Gregor Crone dem Ausschuss berichtete. Der Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Nordfriesland informierte einmal mehr über „Max und Milla“, wie das Projekt heißt. 105 Kinder der Bürgerschule nähmen daran teil, könnten für 2,70 Euro erst Mittag essen und danach für 1,50 pro Stunde mit Hausaufgaben und Freizeitaktivitäten den Nachmittag verbringen. „Wer das Angebot täglich mit Mittagessen und voller Stundenzahl ausnutzt, kommt auf 200 Euro Eigenanteil im Monat.“ Das könne das Kindergeld auffressen. Darum wies Crone auf die mit dem Kreis vereinbarte Sozialstaffel hin. Damit sei es auch Familien, die niedriges oder gar kein Einkommen haben, möglich, ihre Kinder dort betreuen zu lassen – bis 17 Uhr am frühen Abend. Selbst in mehreren Ferienwochen werde das Angebot aufrecht erhalten. Damit sei Vätern und Müttern ganzjährig und in Vollzeit eine berufliche Tätigkeit möglich.

Der Sozialpädagoge betonte, dass sich ein klarer Trend festige: „Zur Einschulung im Sommer waren deutlich mehr Eltern berufstätig. Da scheint sich in den Familien etwas zu ändern.“