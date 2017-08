Oster-Ohrstedt : Bürgermeister wirbt für Breitband

vergrößern 1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

Eigentlich hatte Michael Bartels in Kürze eine Umfrage starten wollen, um von den mehr als 600 Einwohnern von Oster-Ohrstedt zu erfahren, wie sie zum Breitbandausbau stehen. Doch bei seinen Überlegungen musste der Bürgermeister feststellen, dass die Fragestellung so komplex ist, dass die Aktion noch einmal gründlich durchdacht werden muss. Die Gemeinde befindet sich nämlich in der schwierigen Lage, dass einige Bürger bereits bei der Bürger-Breitbandnetz-Gesellschaft (BBNG) gezeichnet hatten, als plötzlich eine ganz andere Lösung zum Tragen kam: Zum 1. Januar 2017 gründeten die Ämter Eiderstedt, Nordsee-Treene und Viöl gemeinsam mit Friedrichstadt und Tönning den Breitband-Zweckverband Südliches Nordfriesland. Dieser Zweckverband kann von einem Bundesförderprogramm profitieren, das speziell für Regionen aufgelegt wurde, die bisher unterversorgt sind und wo in den nächsten Jahren kein privatwirtschaftlicher Ausbau zu erwarten ist – so wie in Oster-Ohrstedt. „Der Verband verfolgt das gleiche Ziel: Er will die Bürger mit dem schnellen Internet auf Basis eines Glasfasernetzes versorgen, bietet für uns aber den großen Vorteil, dass auf diese Weise auch das entlegenste Haus in der Gemeinde angeschlossen werden kann“, sagt Michael Bartels und betont, dass das BBNG-Angebot damit vom Tisch ist – ohne dass die daran bereits beteiligten Kommanditisten Nachteile befürchten müssten: „Es ist nach wie vor eine interessante Geldanlage“, sagt er.

In den Kommunen, die sich dem neu gegründeten Zweckverband angeschlossen haben, hoffen jetzt alle darauf, dass der Breitbandausbau vor Ort schnell erfolgen wird. Allerdings gibt es seit geraumer Zeit von unerwarteter Seite Bemühungen, die Pläne zu durchkreuzen, denn die Telekom, die ursprünglich nichts für den Breitband-Ausbau in der Region tun wollte, geht plötzlich mit lukrativ klingenden Angeboten auf ihre Kunden zu. Das hat zur Folge, dass manche Oster-Ohrstedter in strategisch günstiger Wohnlage sich in Punkto Internet schon gut versorgt fühlen und frei nach dem Motto „Läuft doch!?“ gar keine Veranlassung mehr sehen, sich weiter für den Glasfaser-Ausbau zu interessieren. Andere winken ab, weil sie durch das komplexe Thema nicht mehr so wirklich durchsteigen.

„Dabei wäre es gerade jetzt enorm wichtig, sich genau zu informieren, denn nur mit Glasfaser werden wir künftig die Telemedizin nutzen können, die für die Menschen auf dem Lande schon bald unverzichtbar sein wird. Auch die Wertsteigerung von Haus und Grundstück ist ein wichtiger Aspekt für alle, die später einmal verkaufen wollen oder müssen“, sagt Michael Bartels, der bezüglich seiner geplanten Breitband-Umfrage darüber nachsinnen will, was wirklich nötig ist, um die Bürger umfassend und zugleich leicht verständlich zu informieren.

Nach fünf Jahren im Amt hat er immer noch ganz viel Freude an seiner Arbeit als Gemeindeoberhaupt. Gerade jetzt, da einige große Projekte in trockenen Tüchern sind. „Die Käserei Backensholz hat endlich die Zustimmung für den geplanten Bau ihres Infozentrums bekommen, die Firma Tadsen ist von Husum auf das ehemalige Bundeswehr-Gelände zwischen Oster-Ohrstedt und Ahrenviöl gezogen und hochzufrieden mit dem Platzangebot an dem neuen Standort, und für das kleine Baugebiet rund ums Dörpshuus haben sich am Ende auch gute Lösungen finden lassen“, sagt er. Drei der fünf Grundstücke seien verkauft und zum Teil schon bebaut. Der Rest soll zusammen mit anderen Bauplätzen im Dorf dazu dienen, potenziellen Bauherren auf Nachfrage gute Angebote unterbreiten zu können. Auch in den Bau- und Wegeangelegenheiten läuft es gerade rund: „Nachdem wir drei Jahre darauf verzichtet haben, die Straßen unserer Gemeinde aus der Schwarzdeckenrücklage des Kreises notdürftig mit Asphalt und Split flicken zu lassen, konnten wir 2016 zuerst den Holzweg komplett sanieren und werden noch in diesem Jahr den Straßenbelag auf dem Ahrenviöler Weg erneuern“, so der Bürgermeister. Die Kosten dafür belaufen sich auf 70.000 Euro.

Wenn die Gemeindevertretung heute ab 20 Uhr im Dörpshuus tagt, wird ein Punkt mit Sicherheit Zustimmung finden, glaubt Bartels: „Wir wollen im Dörpshuus einen Hotspot installieren, der auch dem Jugendtreff zu Gute kommen wird. Denn mit dem Spot wird sich jeder im Haus selbst und im näheren Umkreis problemlos ins Internet einwählen können und die jungen Leute können sich für ihre Treffen Musik herunterladen.“ Zu diesem Zweck hat er einen Fördertopf ausfindig gemacht, mit dem die Wirtschaftsförderung Nordfriesland die 1200 Euro teure Investition zu 50 Prozent bezuschusst. „Das ist eine tolle Sache für unser Dorf“, so Bartels, der noch einen dringenden Appell loswerden muss: „Die Bäckerei im Dörpshuus hat den Vertrag mit uns zum November gekündigt. Wir suchen dort nun dringend einen neuen Bäcker, der unsere Einwohner und auch die vielen Urlauber hier vor Ort zumindest stundenweise mit Backwaren versorgt.“ Interessierte Bäcker melden sich bei ihm unter Telefon 04847/1269.