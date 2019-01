Bargum : Bürgermeister ist verärgert

Die Bedarfsempfänger-Gemeinde möchte mit 244 Schleswig-Holstein Netz AG-Aktien ihren Haushalt sanieren, darf aber nur 130 kaufen.

von Udo Rahn

25. Januar 2019, 16:10 Uhr

Da fuhr Bargums ansonsten besonnen und sachlich agierende Bürgermeister Bernd Wolf denn doch aus der Haut, als er – zugleich in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Finanzausschusses – die Neuigkeiten von Kämmerer Stefan Hems brandaktuell erfuhr. Der Finanzexperte des Amtes Mittleres Nordfriesland teilte mit, dass die Gemeinde Bargum nicht, wie eigentlich geplant und im Gemeinderat sogar positiv vorbesprochen, ein Aktienpaket mit 244 Stück von der Schleswig-Holstein Netz AG zum Gesamtpreis von 1,17 Millionen Euro, entsprechend einem Einzelpreis von 4812,48 Euro, erwerben darf, sondern nur 130 Aktien für 650.000 Euro. Die Auflage sei, so Stefan Hems, telefonisch von der Kommunalaufsicht ihm gegenüber gemacht worden.

Verstanden habe er das auch nicht, so der Kämmerer, zumal es für einen aktuellen Zinssatz bei der Investitionsbank von 0,01 Prozent für das aufzunehmende Darlehen nicht besser sein könnte. Bei vierteljährlicher Zinszahlung und kurzer Laufzeit würden jährlich nur 118 Euro pro Jahr Zinsen gezahlt werden müssen. Bei im Übrigen garantierter Verzinsung noch bis zum 31. März 2021 von 152,11 Euro pro Aktie läge die garantierte Dividende aus dem Gesamtpaket der Aktien jedes Jahr bei einer Gesamtsumme von 37.114,84 Euro. Besser gehe es also nicht.

„Die Entscheidung der Kommunalaufsicht ist reine Willkür“, wetterte Wolf weiter. Er verwies darauf, dass die kleine einerseits die Gelegenheit habe, Geld zu verdienen, um das voraussichtliche Defizit für 2019 von rund 20.800 Euro zu verbessern und sogar auszugleichen, „andererseits macht man uns aber Auflagen, dass wir mehr Einnahmen bei der Hundesteuer und den Hebesätzen generieren müssen. Ich fühle mich veräppelt. Man wirft uns damit Knüppel zwischen die Beine. Dafür habe ich kein Verständnis. Ich werde kämpfen und bis hin zum Landrat gehen“, stellte er verärgert fest.

Mit Kopfschütteln reagierten auch die Gremiumsmitglieder. Mehr könne die Gemeinde doch nicht verdienen, hieß es aus Runde, um die frei zur Verfügung stehenden Mittel dem Ergebnishaushalt zuzuführen. Sie empfahlen den am 13. Februar tagenden Gemeindevertretern, dem Kauf der ursprünglich angebotenen 244 Aktien zuzustimmen. Nur als Plan B sollte das zum jetzigen Zeitpunkt nur mögliche Kontingent von lediglich 130 Wertpapieren für 650.000 Euro erworben werden. „Ich werde so schnell wie möglich einen Termin mit der Kommunalaufsicht machen. Vielleicht kann ich ja positives zur Gemeinderatssitzung berichten“, so Wolfs Hoffnung.

„Ich bin bei Dir“, pflichtete Amtskämmerer Hems dem Vorsitzenden und Bürgermeister bei. „Wenn Du einen Termin hast, komme ich gerne mit. Verstanden habe ich die Entscheidung auch nicht. Das Geld ist risikolos mit Dividendengarantie und garantierter Rücknahme angelegt. Eine solche Auflage gab es bisher noch nicht. Inzwischen sind zwölf Kommunen im Amtsgebiet auf den Zug aufgesprungen und in der Vergangenheit hat das in erster Auflage immer reibungslos mit der SH-Netz funktioniert.“

Es ging dann noch um Auflagen, die die Kommune aufgrund ihrer Eigenschaft als Bedarfsempfängerin erfüllen muss, damit Abzüge bei Erstattung des Fehlbetrages vermieden werden können. So hatte die Kommunalaufsicht moniert, dass seit einigen Jahren die Hundesteuer in der Gemeinde konstant 70 Euro für den ersten und zweiten Hund beträgt. Bereits ab 2015 hätten laut Erlass des Innenministeriums 120 Euro in Ansatz gebracht werden müssen. „Dieser Ertragsverzicht muss ausgeglichen werden“, riet Stefan Hems. Um den Hundehaltern entgegenzukommen und den guten Willen der Kommune zu signalisieren, einigten sich die Mitglieder, dem Gemeinderat zu empfehlen, rückwirkend ab Januar 2019 die Steuern für den ersten, zweiten und dritten Hund auf jeweils 100 Euro zu erhöhen.

Weiter soll die Aufwandsentschädigung für den stellvertretenden Bürgermeister im Falle, dass er den ersten Gemeinde-Chef vertritt, künftig nur noch 80 Prozent vom Satz seines Kollegen betragen. Auch diese Empfehlung war dem Prüfbericht geschuldet. Bisher erhielt auch der Vize-Bürgermeister im Vertretungsfall die volle Entschädigungssumme. Zu guter Letzt ging es an die Anpassung der Sätze für die Grundsteuern A von 370 auf 380 Prozent sowie B von 390 auf 400 Prozent. „Auch hier zeigen wir unseren guten Willen und erhöhen moderat“, so Wolf. Auf dieser Grundlage und der Vorgabe der Gremiumsmitglieder, für die Sanierung von Gemeindestraßen in diesem Jahr 45.000 Euro statt bisher geplanter 35.000 Euro vorzusehen, wird der Kämmerer die Haushaltssatzung 2019 zur Absegnung durch den Gemeinderat vorbereiten und vorlegen.