Tetenbüll : Bürgerinitiative „wolfsfreies Eiderstedt“ gegründet

61 Mitglieder zählt die Initiative am Freitagabend . Sie setzen sich für eine gezielte Bejagung von Wölfen ein.

von Udo Rahn

15. September 2018, 09:50 Uhr

Tetenbüll | Sie ist gegründet worden, die Bürgerinitiative (BI) „wolfsfreies Eiderstedt“.

100 Gäste waren der Einladung der beiden Initiatoren, Peter Theodor Hansen, Landwirt aus Osterhever, und Olaf Dircks, Schafhalter aus Westerhever, in den Kirchspielskrug in Tetenbüll gefolgt.

61 von ihnen traten der BI bei. „Wir müssen Druck auf die Politik ausüben und uns dafür einsetzen, die Gesetze zu ändern. Die Landwirtschaft kann nicht mit dem Wolf leben“, stellte Hansen klar, der neben Dircks von der Versammlung einstimmig zum Sprecherrat gewählt wurde.

Jeweils einstimmige Wahl hieß es für Kassenwartin Susanne Thies, Schriftwartin Veronika Hußmann, Beisitzer Johannes Christiansen und Uwe Hansen, ferner Internetbeauftragte Dörte Peters und Antje-Marie-Luise Scharf.

Die BI setzt sich wegen der durch Wölfe nachgewiesenen Risse an Schafen – allein in diesem Jahr schon 32 auf Eiderstedt – für die gezielte Bejagung oder Vergrämung ein. Bisher ist der Wolf geschützt. Auch an einer aktuellen Homepage wird gearbeitet. Eine Whatsapp-Gruppe gibt es bereits.