Nach Einbruch bei Tetenbüller Feuerwehr : Bürger liefern den entscheidenden Hinweis

Das Rätsel um den Einbruch in das Tetenbüller Feuerwehrgerätehaus Mitte März ist gelöst. Ein polizeibekannter 27-jähriger Mann aus Lunden soll der Täter sein. Bei dem Einbruch war eine Tür gewaltsam aufgebrochen und die Fahrzeughalle sowie die Löschfahrzeuge durchsucht worden. Der Wert der Beute belief sich auf rund 30 000 Euro. Erfolglos blieb dagegen der Einbruchsversuch ins Feuerwehrgerätehaus im acht Kilometer entfernten Kating. Die Kripo Husum nahm sofort die Ermittlungen auf. Die Bevölkerung wurde sowohl in der Zeitung, als auch über die Facebookseite der Polizeidirektion Flensburg um Mithilfe gebeten. Tatsächlich bekamen die Ermittler von aufmerksamen Bürgern den Hinweis, dass feuerwehrtypische Geräte auf ebay-Kleinanzeigen angeboten wurden. Es folgten umfangreiche Ermittlungen zur Identifizierung des Anbieters und der Zuordnung des möglichen Stehlgutes. Beamte der Kripo Husum und der Polizeistation Lunden durchsuchten jetzt die Wohnung des 27-Jährigen und fanden Etliches an Beute bei ihm. Ob er auch für andere Einbrüche in weitere Feuerwehrgerätehäuser verantwortlich ist, wird nun geprüft.

Die Beamten staunten bei der Durchsuchung nicht schlecht, als sie auch noch eine Hanfplantage mit zwölf Pflanzen vorfanden. Nun muss sich der 27-Jährige zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

von Ilse Buchwald

erstellt am 30.Jun.2017 | 21:00 Uhr