Joldelund : Bürger fordern mehr Beleuchtung

Die Gemeinde Joldelund verspricht weitere Straßenlampen in Wohngebieten, hat allerdings nur 5000 Euro jährlich zur Verfügung.

von Stephan Bülck

05. Dezember 2019, 14:44 Uhr

Joldelund | Nicht nur die Anlieger der Birkenstraße in Joldelund dürfen sich zukünftig auf eine hellere Ausleuchtung freuen, sondern generell alle Bürger des Dorfes. Nicht von heute auf morgen soll sich etwas ändern, aber kontinuierlich. „Es gibt tatsächlich viele dunkle Ecken im Ort“, stellte Bürgermeister Reiner Hansen in jüngster Sitzung der Gemeindevertreter fest.

Grund für seine Äußerung war ein von fast allen Anliegern der Birkenstraße unterschriebener Antrag auf Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Im Vergleich zu den neuen Baugebieten, so hatten sie begründet, stünden die Straßenlampen sehr weit auseinander, so dass viele Bereiche nicht richtig ausgeleuchtet werden. Inzwischen seien aber viele Wohnobjekte in der Straße hinzugekommen oder alter Wohnbestand ausgebaut worden. Junge Familien hätten sich in der Birkenstraße angesiedelt. Es herrsche überhaupt im alten Dorfkern mehr Leben. Bürgersteige gebe es dort aber nicht. Schon aus Gründen der Sicherheit gerade in der dunklen Jahreszeit würde sich das Ansinnen von selbst erklären.

Nicht nur der Gemeinde-Chef befürwortete den Antrag, sondern grundsätzlich alle Gremiumsmitglieder. Nur die Finanzen machten Kopfzerbrechen, besonders dem Ausschuss-Vorsitzenden Frank Thomsen. Er könne den Antrag gut nachvollziehen, aber das könne ein Rattenschwanz werden, denn es müsste dann in vielen Bereichen – beispielsweise auch im Westerfeld – nachgebessert werden. Da könne einiges zusammenkommen. „Ich finde, wir sollten anfangen und uns jedes Jahr etwas vornehmen“, so Vertreter Heino Hansen. Für 5000 Euro jährlich könne man sicher vier bis fünf Straßenleuchten installieren. Dieser Betrag müsste auch machbar sein. In den Außenbereichen wäre vielleicht auch die eine oder andere Solarleuchte einzusetzen.

„Wir brauchen ein Konzept für alle Straßen“, stellte der Bürgermeister fest. Schließlich war sich die Runde einig. den Vorgang in den Bauausschuss abzugeben. Das Gremium soll ein Kataster erstellen sowie die Dringlichkeit der Installation von weiteren Leuchten im Einzelnen feststellen. Mit einem Fachmann soll dann die praktische Umsetzung besprochen und vor allem voraussichtlich entstehende Kosten ermittelt werden. Im Übrigen sollen jährlich 5000 Euro für den Zweck in den Haushalt eingestellt werden. Festzuhalten sei aber, dass tatsächlich der Birkenweg als erstes in Angriff genommen werden sollte, nicht nur weil die Anlieger als erste den Wunsch geäußert hätten.

Über weitere Anträge hatten die Vertreter zu befinden. Bei einer Enthaltung stimmten sie der Mitgliedschaft im Förderverein Plattdüütsch-Zentrum Landesdeel Schleswig zu. Der Jahresbeitrag liege, so informierte der Gemeinde-Chef, bei 52 Euro. „Der Verein leistet gut Arbeit. Die Gemeinde war schon mal Mitglied, hatte aber vor Jahren gekündigt. Ich denke, da gerade bei uns die plattdeutsche Sprache gepflegt und gefördert wird, steht uns das gut zu Gesicht. Unsere Sitzungen finden ja auch zu 100 Prozent in Platt statt“, so Hansen.

Einmütig wurde auch dem Antrag der Jugendfeuerwehr Lütjenholm auf Bezuschussung zu Kameradschaftskasse stattgegeben. „Es sind derzeit 21 Kinder aktiv, davon allein 15 aus Joldelund. Wir haben bisher immer zehn Euro pro Kind gezahlt“, so der Bürgermeister. Bei dieser Regelung soll es bleiben, also ist die Kommune mit 150 Euro dabei.