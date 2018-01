Nacht der Musicals in Husum : Bühnenfeuerwerk mit Musicals

vergrößern 1 von 1 Foto: hn 1 von 1

In der Nacht der Musicals verschmelzen Lieder aus den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Welt zu einem fesselnden Bühnenfeuerwerk. Die Aufführung am Mittwoch, 24. Januar, im großen Saal des Nordsee-Congress-Centrums erinnert unter anderem an den Tanz der Vampire, das Phantom der Oper, Mamma Mia oder Cats. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.dienachtdermusicals.de und unter der Hotline 01806/570066.