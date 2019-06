„Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind : Bühne, Requisiten und Kostüme aus Abdeckfolie – und dazu Musik der „Ärzte“

Schüler des Q1-Bio-Chemie-Profils der Hermann-Tast-Schule hatten klare Vorgaben von „Regisseur“ Ralph Ettrich zu erfüllen.

von hn

17. Juni 2019, 16:56 Uhr

Husum | Viel Arbeit und Schweiß hat es die Schüler des Q1-Bio-Chemie-Profils (11. Klasse) gekostet, Frank Wedekinds Stück „Frühlings Erwachen“ auf die Aula-Bühne der Hermann-Tast-Schule zu bringen. Zumal es die Aufgabe des Kurses war, Bühne, Requisiten und Kostüme, wenn immer möglich, nur mit Hilfe von Malerabdeckfolie zu gestalten. Außerdem gab DSP-Lehrer Ralph Ettrich die Vorgabe aus, zur Untermalung des Stückes nur Musik der Band „Die Ärzte“ zu verwenden. Am Dienstag, 18. Juni, sowie am Donnerstag, 27. Juni, jeweils ab 19.30 Uhr wird das Stück in der Aula präsentiert. Der Eintritt ist frei.