Bredstedt : Bücherflohmarkt und offene Türen

Am Sonntag, 3. November, gibt es in der Stadtbücherei einen Bücherflohmarkt. Auch Arbeiterwohlfahrt und Geschichtsverein stellen sich vor.

22. Oktober 2019, 15:52 Uhr

Bredstedt | Am Sonntag, 3. November, veranstaltet die Stadtbücherei Bredstedt wieder einen Bücherflohmarkt im Bürgerhaus. Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr durch Bürgermeister Christian Schmidt und Büchereileitung Sabine Gaack darf wieder ausgiebig in unzähligen Kartons nach Büchern und anderen Medien gestöbert werden.

Das Team der Stadtbücherei hat das ganze Jahr über Buchspenden entgegengenommen, sortiert und gelagert. Zusätzlich wurden Bücher und andere Medien der Stadtbücherei Bredstedt, die in den vergangenen zwölf Monaten gelöscht wurden, in das Buchflohmarkt-Sortiment aufgenommen. In der Woche vor dem Flohmarkt wird dann mit Hilfe des Bauhofes alles organisiert und im Saal der Halligtorbühne, aufgebaut.

Für 1,50 Euro pro Kilo können die Bücher mit nach Hause genommen werden. Auch andere Medien, wie DVDs, CDs und Spiele, werden angeboten. Dieses Jahr verfügt die Stadtbücherei über eine neue Waage. Der Buchmarkt ist bis 16 Uhr geöffnet.

Zur gleichen Zeit hat die Stadtbücherei einen Tag der offenen Bücherei. Medien können, wie an den normalen Öffnungstagen auch, ausgeliehen werden, neue Leser können sich anmelden. Der Kleine Weltladen ist mit einem Verkaufsstand in der Bücherei vertreten

Ebenfalls von 11 bis 16 Uhr öffnet der Geschichtsverein seine Pforten für Interessierte, und die Awo-Kleiderstube lädt zum Stöbern und Kaufen ein. Dort werden auch Waffeln, Kaffee und Tee angeboten.