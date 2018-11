Garding : Bücherei: Ausleihen um 40 Prozent gestiegen

Die Bürgermeisterin sieht den neuen Bücherei-Standort als Ursache für diese Entwicklung.

von Herbert Müllerchen

29. November 2018, 16:31 Uhr

Garding | Der Umzug der Bücherei in die Touristik-Informaition am Marktplatz hat sich mehr als gelohnt. Darauf verwies Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt in der Jugendausschuss-Sitzung. Zur Untermauerung legte sie beeindruckende Zahlen vor.

So seien in diesem Jahr mehr als 2.600 Ausleihen gezählt worden. „Im Vergleich zum alten Standort ist das eine Steigerung von gut 40 Prozent“,so Kummerscheidt. „Die Entscheidung des Stadtrates, die Bücherei an den Markt zu verlegen war goldrichtig.“ Erstmals hätten auch Gastleser, also Gäste oder Touristen, die Bücherei besucht und Medien ausgeliehen. „Diese Möglichkeit sollten wir ausbauen.“

Einen kleinen Wermutstropfen habe der Standort allerdings noch. An der Bücherei beziehungsweise an der Touristik-Information gäbe es keine Haltestelle für den Rufbus. Die Stadtratsmitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus, dies so schnell wie möglich zu ändern und eine Haltestelle einzurichten.

Mit dem Status Nationalparkpartner könne die Stadt Garding werben. Das erklärte Kay Eggers, Vorsitzender des Jugend-, Soziales-, Kultur und Sportausschusses. „Uns ist es wichtig, den zunehmenden Tourismus und Naturschutz sinnvoll miteinander zu verbinden.“ Außerdem gelte es, das Bewusstsein der Gäste für dieses einmalige Weltnaturerbe zu sensibilisieren, damit sie es genießen und achten. Unterstützung bekam er auch von Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt. „Wir sollten uns mit dieser Auszeichnung präsentieren.“ Der Vorschlag, an allen vier Eingangsstraßen ein Hinweisschild aufzustellen, das die Stadt Garding als Nationalparkpartner vorstellt, stieß auf breite Zustimmung.

Soll die Stadt Garding eine weitere Städtepartnerschaft eingehen? Diese Frage warf Kummerscheidt während der Sitzung in den Raum und berichtete dabei von einem besonderen Gast. „Der Bürgermeister von Grabenstetten in Baden Württemberg macht seit vielen Jahren Urlaub in Garding und ist von unserem Städtchen hellauf begeistert.“ Die Begeisterung ginge inzwischen so weit, dass er den Vorschlag bereits seiner Stadtvertreter unterbreitet habe, eine Städtepartnerschaft mit Garding in die Wege zu leiten. „Die Stadtverordneten-Kollegen in Grabenstetten sind von diesem Vorschlag sehr angetan und haben bereits einen Besuch im April angemeldet“, berichtete die Bürgermeisterin weiter. Eine Städtepartnerschaft würde sich für beide Seiten lohnen. „Auf kultureller Ebene könnten wir sicherlich voneinander lernen.“ Damit verbunden könnte auch ein regelmäßiger Jugendaustausch stattfinden, ergänzte Eggers. Am Ende empfahlen die Ausschussmitglieder den Stadtvertretern, sich für erste Sondierungsgespräche zu entscheiden.