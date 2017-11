Tönning : Brückensanierung: Warten auf besseres Wetter

vergrößern 1 von 1 Foto: ieb 1 von 1

von Ilse Buchwald

erstellt am 03.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Nach wie vor versperren Gitter die Weiße Brücke über den Tönninger Torfhafen. Es fehlen noch einige Teile, um das Geländer an der Westseite im Boden zu verankern, erklärte Tönnings Bauamtsleiter Kornelius Ruddeck. Diese seien noch in der Verzinkerei. Ferner müsse an der Westseite noch die Anrampung angeglichen sowie die Pflasterung aufgenommen und neu verlegt werden. Für alle außenstehenden Arbeiten gilt: Das Wetter muss mitspielen, es muss trocken sein.

Anfang September war mit der Sanierung der Weißen Brücke begonnen worden (wir berichteten). Einige Brückenpfähle waren nicht mehr tragfähig und mussten erneuert werden. Auch der Bodenbelag und das Geländer sind fertig, wie Ruddeck erklärte. Auf jeden Fall soll die Brücke bis spätestens zum Weihnachtsereignis wieder begehbar sein.

Allerdings wird das Hebeteil erst im nächsten Frühjahr wieder in Weiß erstrahlen. Für Malerarbeiten ist es jetzt einfach zu nass.