Ockholm/Waygaard : Brückensanierung bis zum Sommer

vergrößern 1 von 2 Foto: Bülck 1 von 2

von Stephan Bülck

erstellt am 09.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Die denkmalgeschützte Stahlbogenbrücke über den Bongsieler Kanal bei Munksbrück wird derzeit instandgesetzt. Altersbedingt und aus statischen Gründen – teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) mit. „Zur langfristigen Aufrechterhaltung des Verkehrs ist es dabei erforderlich, das aus dem Jahr 1886 stammende Brückenbauwerk zu verstärken und den Stahlüberbau neu zu beschichten (Foto).“ Das hat zur Folge, dass die Landesstraße L 6 Norddeich über den Kanal voll gesperrt ist – und das wird auch noch eine Weile so bleiben. „Aufgrund der nun vorgefundenen, zuvor nicht ersichtlichen Schäden an der Stahlkonstruktion, aber auch aufgrund der deutlich intensiveren Niederschläge in diesem Jahr und dem damit verbundenen Hochwassern, können die Arbeiten nicht wie geplant zum Winter fertiggestellt werden“, heißt es weiter. Die Arbeiten würden stetig fortgeführt, sodass man zurzeit von einem Baufertigstellungstermin Mitte des nächsten Jahres ausgeht. Abhängig sei der Baufortschritt jedoch von der Härte und Dauer des bevorstehenden Winters. Die Vollsperrung der L 6 in diesem Bereich bleibt also bestehen. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert und führt über die K 110 Süderwaygaard und Bollhaus K 73. Der LBV-SH bittet die Bevölkerung um Verständnis für diese zur dauerhaften Sicherstellung der Verkehrssicherheit erforderliche Baumaßnahme. Deren Träger ist das Land Schleswig-Holstein. Durchgeführt wird die Sanierung im Auftrage des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Niederlassung Flensburg von der Bauunternehmung Fr. Holst GmbH & Co. KG aus Hamburg.