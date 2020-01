Zeugen gesucht : Briefkasten-Werfer beschädigt Gewächshaus

In Hattstedt hat ein Unbekannter einen Briefkasten in ein Gewächshaus geworfen.

Avatar_shz von shz.de

03. Januar 2020, 10:33 Uhr

In der Silvesternacht haben unbekannte Täter einen Briefkasten der Post im Mittelweg in Hattstedt abmontiert und auf ein Grundstück in der Hauptstraße geworfen. Dabei wurden die Scheiben eines Gewächshauses beschädigt.Die Polizeistation Hattstedt ermittelt und fragt, wer verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise geben kann. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 4846/207995-0

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?