Premiere : Breklum ist erste Ökofair-Gemeinde der Nordkirche

vergrößern 1 von 1 Foto: rahn 1 von 1

Die Kirchengemeinde Breklum wurde als erste in der Nordkirche zur zertifizierten „Ökofairen Gemeinde“ ausgezeichnet. Dies wurde bereits am Erntedanksonntag verkündet. Umweltpastor Jan Christensen aus Hamburg überreichte Anfang Oktober bei einem Festgottesdienst die entsprechende Urkunde an Pastor Simon Frömming. Das vorgesehene Emblem aus Schiefer für die Anbringung am Gemeindehaus Lutherhof hatte er nicht im Gepäck, denn es war nicht rechtzeitig fertig geworden. Dafür übergab er den ehrenamtlichen Leitern des Eine-Welt-Ladens, Tanja und Walter Kröplin, einen Gutschein, den sie gestern einlösen konnten.

Für die Einweihung des Schiefer-Emblems war Landesbischof Gerhard Ulrich extra aus Schwerin angereist, um das Ereignis noch einmal zu würdigen und das nun angebrachte Schild am Gebäude höchstpersönlich zu enthüllen. Mit von der Partie waren neben dem Gemeindeseelsorger und Umweltpastor auch Pastor Johannes Steffen, der Referent ökumenische Diakonie im Auftrag für Brot für die Welt als Unterstützer und Kofinanzierer der Aktion, Torsten Nolte, Referent Nachhaltiges Wirtschaften und ökofaire Beschaffung in Kirche und Diakonie, Chris Böer, und Mitglieder des Kirchengemeinderates.

Mit der Auszeichnung hat sich, so erläuterte Pastor Frömming, die Kirchengemeinde verpflichtet, künftig nach festgelegten Kriterien fair, ökologisch und nachhaltig einzukaufen. Dazu zählen zum Beispiel Lebensmittel, Büromaterialien, Strom oder auch Reinigungsmittel. „Es geht darum, die Denkweise zu ändern“, bestätigte Ehrenamtlerin Tanja Kröplin. Sie und ihr Ehemann Walter Kröplin hatten den Anstoß gegeben, bei der Aktion mitzumachen. Diese wird von Brot für die Welt, den Diakonischen Werken in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein, der Infostelle Klimagerechtigkeit im Zentrum für Mission und Ökumene, den Kirchenkreisen Altholstein, Hamburg-West/Südholstein und Mecklenburg, sowie dem Umweltbeauftragen der Nordkirche initiiert.

Im Frühjahr habe man sich angemeldet und diverse Workshops besucht. „Die Breklumer gehen voran. Wir alle, jede Kirchengemeinde, jeder Christ, ist aufgerufen, den Weg der anderen Globalisierung zu gehen“, sagte der Landesbischof während der Feierstunde. Gerade die Gläubigen in der reichen Welt hätten immer wieder das Konsumverhalten zu überdenken. Durch ökofaire Kaufentscheidungen könne dazu beigetragen werden, dass die Vision „Gerechtigkeit für die Eine Welt und Mitgeschöpfe“ noch stärker Einzug in der Kirche halte. Dank gebühre dem Ehepaar Kröplin. Durch deren Entschlossenheit sei die Aktion in Breklum in Gang gesetzt worden.

„Sie alle wollen etwas unternehmen, nachhaltig und langfristig“, so Ulrich. Auch so werde das Evangelium in die Welt getragen, nämlich durch Umkehr. Der Beitrag, der angesichts der Weltprobleme quantitativ klein erscheinen mag, könne aber im Verbund mit vielen anderen Kirchengemeinden, Initiativen, Diensten und Werken im Norden, deutschland- und europaweit Großes leisten. „Macht Euch die Erde untertan“ heiße, so Ulrich, ein fürsorgliches Denken an den Tag zu legen und verantwortungsbewusst mit der Erde umzugehen. „Als Nordkirche haben wir 2015 mit dem Klimaschutzgesetz Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zu einem nachhaltigen Verhalten beschlossen. Gleichzeitig wollen wir die Menschen auf der Südhalbkugel unterstützen, die Folgen von Klimawandel, Landgrabbing, Nahrungsmittelknappheit und unwürdigen Arbeitsbedingungen zu bekämpfen“, so der Landesbischof. „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, kann sich das Gesicht der Welt verändern“ – so laute ein afrikanisches Sprichwort. Die Kirchengemeinde Breklum trage mit ihrer Entscheidung als Impulsgeber dazu bei, noch mehr global zu denken, lokal zu handeln und somit „glokal“ zu leben.