Polizei sucht Zeugen : Breklum: Diebe stehlen gleich drei Fahrzeuge von Autohaus-Parkplatz

Unbekannte Täter waren in der Nacht auf Montag auf dem Firmengelände in der Husumer Straße unterwegs.

10. März 2020, 11:58 Uhr

Breklum | Unangenehmer Dienstbeginn für die Mitarbeiter eines Autohauses in der Husumer Straße in Breklum: In der Nacht auf Montag, 9. März, waren Diebe auf dem Firmengelände unterwegs und erbeuteten drei Fahrzeuge.

Vermutlich wurde der Briefkasten aufgebrochen. Die unbekannten Täter stahlen die Autoschlüssel, die die Kunden dort eingeworfen hatten, als sie ihre Autos für einen Werkstatt-Termin am Abend abstellten. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Die Tat dürfte sich gegen Mitternacht ereignet haben, da zu dem Zeitpunkt eine Alarmanlage auslöste.

Gestohlen wurden: ein schwarzer VW Touran

ein blauer VW Multivan

ein grauer VW Touran

Alle Fahrzeuge waren mit NF-Kennzeichen versehen.

Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat oder den Tätern. Wer hat auffällige Beobachtungen gemacht oder Fahrzeuge im Tatortbereich wegfahren sehen? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04661/40110 melden.

