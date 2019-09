Zeugen gesucht : Bredstedt: Unbekannte zerkratzen Auto

Am Mühlendamm haben unbekannte Täter einen parkenden Wagen beschädigt.

08. September 2019, 17:50 Uhr

Bredstedt | In der Nacht vom zum Sonntag (8.) haben Unbekannte in Bredstedt am Mühlendamm (Bereich des Mühlenteiches)ein Auto beschädigt. Das teilt die Polizei Bredstedt mit.

Die Täter liefen offenbar an dem parkenden Pkw Citroen Jumper vorbei und zerkratzten die linke Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 04671/4044900 zu melden.

