Wettbewerb im Erlebnisbad : Bredstedt sucht den Supersprung

Am Sonntag (19.) können sportliche Wasser-Fans zwischen 17 und 20 Uhr im Erlebnisbad ihr Können unter Beweis stellen. Der schönste Sprung gewinnt.

von rah

16. August 2018, 12:00 Uhr

Bredstedt sucht den Supersprung – und zwar am Sonntag (19.) zwischen 17 und 20 Uhr im Erlebnisbad. Für den Sieger gibt es eine Familien-Jahreskarte für 2019. Die Plätze zwei bis fünf gewinnen jeweils eine Zehnerkarte für das Freibad. „Wir suchen kreative, lustige und/oder sportliche Springer“, sagt Bürgermeister Christian Schmidt, der gemeinsam mit dem Schwimmbad-Team unter Leitung von Bernd Ingwersen die Idee ausheckte. Die Aufgabe ist, so elegant, sportlich oder lustig von der Kletterwand zu springen, dass der Bredstedter Fotograf Björn Martensen ein tolles Foto schießen kann. Aus allen Fotos wählt die Jury die zehn besten aus. Diese werden dann bei Facebook zur öffentlichen Wahl eingestellt. Anmeldung im Schwimmbad oder unter bredstedtbad@versanet.de per Mail (Hinweis BSDS).