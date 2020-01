Polizei sucht Zeugen : Bredstedt: Einbrecher werden zu Autodieben

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus ein. Zu ihrem Diebesgut gehört auch ein VW Passat.

30. Januar 2020, 12:05 Uhr

Bredstedt | In Bredstedt sind Einbrecher unterwegs. Sie schlugen in der Lindenstraße in der Nacht auf Donnerstag, 30. Januar, zu und brachen in ein Einfamilienhaus ein. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich über eine Hintereingangstür Zutritt in das Haus und stahlen neben diversen anderen Dingen einen VW Passat mit dem zugehörigen Originalschlüssel.

Beschreibung des Autos: Es handelt sich um einen schwarzen VW Passat Kombi 2.0 TDI (Typ 3C, Baujahr 2012) mit NF-Kennzeichen.

Die Einbrecher schienen allerdings nicht sehr galant ausgeparkt zu haben, denn beim Verlassen der Auffahrt streiften sie vermutlich den Pfosten eines Gartenzaunes. Der Wagen wurde dadurch laut Polizei womöglich leicht an der Stoßstange oder dem Kotflügel hinten rechts beschädigt.

Die Polizei fragt nun, wer in der Nacht auf Donnerstag Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs machen kann. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04661/40110 bei der Kriminalpolizei Niebüll zu melden.

