Hundeschwimmen im Freibad : Bredstedt-Aktion für den Tierschutz

Zum Saison-Abschluss sind am Sonnabend (14.) im Erlebnisbad Vierbeiner ausdrücklich willkommen. Spenden für den Tierschutzverein Nordfriesland.

Avatar_shz von hn

12. September 2019, 16:39 Uhr

Bredstedt | Am morgigen Sonnabend (14.) ist es soweit. Bereits zum zweiten Mal veranstaltet das Erlebnisbad das Bredstedter Hundeschwimmen. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr sind Hundehalter mit ihren Vierbeinern willkommen. „Nach der großartigen Resonanz aus dem vergangenen Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder ein Hundeschwimmen anbieten“, sagt Christian Schmidt.

Sorgen müssen sich die Besucher keine machen. „Bereits am Montag wurde die Chlor-Zufuhr beendet, so dass bis zum Sonnabend keine Beeinträchtigung mehr für Hunde besteht“, berichtet Bernd Ingwersen, Leiter des Schwimmbades. „Alle Filteranlagen des Bades sind zu diesem Zeitpunkt schon abgeschaltet, so dass diese von Hundehaaren unberührt bleiben.“

Auch diesmal wir es keinen offiziellen Eintrittspreis für Hund oder Herrchen und Frauchen geben. Aber an der Kasse werden sie um eine freiwillige Spende gebeten. Denn das Bredstedter Hundeschwimmen findet für den guten Zweck statt: Das eingenommene Geld geht zu 100 Prozent an den Tierschutzverein Nordfriesland. Dieser möchte mit den Spenden zusätzliche Stunden Hundeschule finanzieren.

Daniela Dorn, ehrenamtliche Helferin und Vorstandsmitglied, erklärt dazu: „Diese zusätzlichen Stunden Hundeschule helfen uns, die Hunde noch besser auf die Familien vorzubereiten. Wir arbeiten hier gut und vertrauensvoll mit der Hundeschule Landwölfe zusammen und würden uns freuen, wenn wir durch die Spenden vom Hundeschwimmen in Bredstedt weiteren Hundeunterricht buchen können.“ Weiter führt sie aus: „Bei der Vermittlung von Hunden ist unser oberstes Ziel, die Tiere gut vorzubereiten, um sie dann in neue Familien bzw. an neue Herrchen und Frauchen geben zu können. Dafür ist das Coaching der Hunde sehr hilfreich.“

Ansonsten ist für den Tag alles gut vorbereitet. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir uns mit dem Kreis-Gesundheitsamt ausgetauscht und uns Tipps geben lassen, was bei einem Hundeschwimmen in der Vorbereitung und Nachbereitung beachtet werden muss“, betont Christian Schmidt die entscheidenden Grundlagen für das erste Hundeschwimmen in 2018.

Bernd Ingwersen ergänzt: „Wir erwarten von allen Hundehaltern, dass sie eigene Tüten mitnehmen, für den Einlass einen gültigen Impfausweis für den Hund dabei haben und dass uns bestätigt wird, dass eine Hundehaftpflicht besteht. Bissige Hunde müssen zwingend einen Maulkorb tragen.“

„Wenn sich alle an die Regeln halten, können wir am Sonnabend wieder ein friedliches und stimmungsvolles Hundeschwimmen erleben“, freut sich Christian Schmidt.

Als kleines Rahmenprogramm für das Event wird übrigens gegrillt.