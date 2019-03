Bordelum : Bordelum-Hus wächst weiter

Die Fertigstellung des 500 Quadratmeter großen Gemeindehauses wird jetzt für August anvisiert.

von Udo Rahn

03. März 2019, 17:49 Uhr

Aktuelle Themen hatte Bordelums Bürgermeister Peter Reinhold Petersen in der Einwohnerversammlung auf dem Zettel. „Mit dem Bordelum-Hus kommen wir gut voran. Die Fertigstellung wird sich allerdings eher in den August hineinziehen. Auf jeden Fall wird es eine große Einweihungsfeier geben.“ Der Estrich ist inzwischen in allen Räumen des 500 Quadratmeter großen Gebäudes eingebracht worden. Das Dach ist geschlossen, und das Mauerwerk außen ist fast komplett. In der laufenden Woche werden die Gerüste entfernt werden können. Derzeit laufe die Inneninstallation auf Hochtouren. Akteure verschiedener Arbeitsgruppen begleiten alle Arbeitsschritte. Jedes Team kümmere sich um einen Raum, wie beispielsweise Küche, Gemeinschaftsraum, Lounge oder Werkraum. „Wir haben auch eine Ästhetik-Gruppe, die sich darum kümmert, dass Einrichtung und Mobiliar auch zueinander passen“, so Petersen. Die Mitglieder des Vereins Bordelum-Hus als Hausherren und alle Besucher sollen sich schließlich wohlfühlen. Um den Unterricht nicht zu unterbrechen oder zu stören, wird in den Osterferien der Durchbruch zur Schule geschaffen.

Die Bauleitplanung in Bordelum habe sich wegen der strenger gewordenen Auflagen der TA-Lärm etwas verzögert. „Wir haben die Kuh aber durch Verhandlungen mit den Windparkbetreibern vom Eis bekommen“, so der Bürgermeister. Auf den Bau von drei Anlagen soll verzichtet werden. Dafür werden drei neue Standorte ausgewiesen. Andere werden vom Lärmpegel her gedrosselt. Der geänderte Aufstellungsbeschluss liegt noch aus und wird in den nächsten Tagen entscheidungsreif. Im zweiten Baugebiet Dörpum gibt es keine Probleme, weil die Windräder in östlicher Richtung weit genug entfernt sind. Die Erschließung von etwa 15 Grundstücken könne voraussichtlich im Frühjahr oder Frühsommer starten. In Bordelum sind etwa 30 Grundstücke geplant.

Der Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses, Joachim Baumgarten, berichtete, dass die Evangelische Kindertagesstätte mit ihren 100 Kindern aus allen Nähten platzt. Die Hortgruppe kann mit Genehmigung des Kreises noch zwei Jahre in der Schule bleiben. Dort wurde ein nicht mehr benötigter Raum entsprechend hergerichtet. „Sobald das Bordelum-Hus fertig ist, wird der Dorfgemeinschaftsraum, der jetzt im Turnhallenbau untergebracht ist, in das neue Gebäude verlagert. Dann wird die Krippe nach Umbau in den ehemaligen Gemeinschaftsraum in der Turnhalle verlagert und erhält dort einen weiteren Raum“, so Baumgarten weiter.

Der Ortskernentwicklungsplan stehe, so berichtete Bürgermeister Petersen, kurz vor der Vollendung. Demnächst werde es eine Abschlussveranstaltung geben. „Die Arbeitsgruppen haben gut gearbeitet.“

Stolz sei er, dass die Gemeinde nun auch eine Gemeinwohlökonomie-Bilanz aufweisen kann. In Nordfriesland hätten diese neben Bordelum noch Breklum und Klixbüll. Die Zertifikate wurden kürzlich im Christian-Jensen-Kolleg überreicht (wir berichteten). Petersen: „Das steht uns als umweltfreundliche Gemeinde gut zu Gesicht.“