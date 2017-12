Was Husumer 2017 im Internet suchten : Bomben und Blumen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 30.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Und, was haben Sie 2017 so gesucht? Nein, nicht im übertragenen Sinne – bei Google! Wer wissen will, was genau die Husumer im scheidenden Jahr in die Suchmaschine getippt haben, wird allerdings enttäuscht. Google hat zwar vor kurzem veröffentlicht, welche Suchbegriffe die Deutschen in diesem Jahr am häufigsten gegoogelt haben (WM-Auslosung, Bundestagswahl, Wahlomat, iPhone 8, Dschungelcamp). Für einzelne Städte wie Husum lassen sich diese Daten aber nicht finden.

Einen Eindruck allerdings vermittelt Google Trends: Mit Hilfe dieses Programms verrät die Suchmaschine, nach welchen Themen die Nutzer zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Begriff „Husum“, „St. Peter -Ording“ oder „Nordfriesland“ Ausschau hielten.

Als sogenannte Ausreißer bezeichnet Google Trends dabei Suchanfragen, die im vergangenen Jahr viel häufiger eingetippt worden sind als im Jahr zuvor. Geht es um Husum, gehört zu diesen Ausreißern die Suche „Bombendrohung Husum“ und „Husum Krokusblüte 2017“. Nun ist es allerdings nicht so, dass täglich tausende Menschen vor ihren Rechnern sitzen, und versuchen, im Internet herauszufinden, ob in der Storm-Stadt ein Anschlag droht: Nach „Bombendrohung“ wurde messbar häufig nur in den Tagen um den 31. Mai gegoogelt, als ein psychisch verwirrter Mann im Auto um den Tine-Brunnen raste und drohte, eine Bombe zu zünden. Das Husumer Krokusblütenfest taucht in den Google-Hitlisten für Husum generell häufig auf – dass die „Krokusblüte 2017“ in den Vorjahren deutlich weniger gegoogelt worden ist, erklärt sich von selbst. Auch im Aufwärtstrend: „Husum Wind 2017“, „Hafentage Husum 2017“ und schlicht „Husum Wind“.

Lässt man die durch die Jahreszahl bedingten Ausreißer allerdings weg, steht ein ganz praktisches Thema auf Platz Eins: Wer im Zusammenhang mit Husum googelt, möchte wissen, wie das Wetter in der vermeintlich grauen Stadt am Meer wird, gefolgt von der Suche nach dem Kino und einem Hotel.

Noch tiefer in die Seele des Husum-Googlers lässt sich über die Seite www.answerthepublic.com blicken, auf der man sich die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Wort Husum (oder einem anderen Wort seiner Wahl) anzeigen lassen kann.

Da ist Erwartbares dabei („Warum heißt Husum die graue Stadt am Meer?“), Praktisches („Wo Parken in Husum?“, „Wann ist in Husum verkaufsoffener Sonntag?“), Spezielles („Wann erhielt Husum das Stadtrecht?“) und Fragen, die den Lokalpatrioten eher deprimieren („Husum, wo liegt das?“, „Wie weit ist Husum von St. Peter-Ording entfernt?“).

Gesundheitsbewusst, geradezu spartanisch, muten die Ausreißer bei St. Peter-Ording an: Wer sich 2017 für Nordfrieslands Urlaubs-Hotspot interessiert hat, wollte sich deutlich häufiger als 2016 mit dem Thema Fasten beschäftigen.

Beim Suchbegriff „Nordfriesland“ stammen die sogenannten Ausreißer im vergangenen Jahr aus dem politischen Bereich: Auf Platz Eins findet sich die Suche nach dem „Wahlkreis Nordfriesland“, gefolgt vom „Bürgerentscheid“. Nach dem Bürgerentscheid, bei dem es um die Modernisierung des Klinikums Nordfriesland ging, wurde naturgemäß am häufigsten kurz vor der Landtagswahl am 7. Mai gesucht, an deren Datum auch der Bürgerentscheid zur Abstimmung kam. Das Interesse am Wahlkreis war anlässlich der Bundestagswahl am höchsten. Unter den Ausreißern im Zusammenhang mit der Nordfriesland-Suche findet sich außerdem „Hotel New Hampshire Nordfriesland“, das im November 2016 eröffnet worden ist.

Und wofür interessiert sich der Internet-Nutzer noch, der im Netz nach Nordfriesland fahndet? Google verrät es: Im Jahr 2017 hat er überdurchschnittlich oft nach „Sturm“ gesucht und nach dem „Perfekten Dinner “– die Fernsehsendung spielte im November dieses Jahres in Orten in der Region. Etwas schwerer lässt sich das Interesse an Horstedt erklären: Auch nach dieser Gemeinde wurde im Zusammenhang mit Nordfriesland 2017 überdurchschnittlich häufig gegoogelt – vor allem in den ersten Juni-Wochen. Dafür hat selbst Bürgermeisterin Karen Hansen keine Erklärung: „Höchstens, dass sich die Menschen dann für Horstedt interessiert haben, weil unser Ringreiten stattfand.“