BND-Gelände kurz vor dem Verkauf

Wer beim Bieter-Verfahren den Zuschlag erhalten hat, ist nicht bekannt

von Friederike Reußner

06. März 2020, 16:46 Uhr

Husum | Im Herbst vergangenen Jahres fing der Bund an, dass ehemalige Gelände des Bundesnachrichtendienstes (BND) an der Neubausiedlung Hockensbüll zum Verkauf anzubieten. Nun scheint das Bieter-Verfahren kurz vor dem Abschluss. Nach Kenntnisstand unserer Zeitung gab es für das rund vier Hektar große Grundstück am Wattenmeer zahlreiche Gebote; der Bieter, der nun den Zuschlag erhalten hat, soll einen einstelligen Millionenbetrag für das Gelände zahlen, heißt es. Der Vertrag ist allerdings noch nicht unterzeichnet.

Wer der oder die künftigen Besitzer des Geländes sind, ist nicht bekannt. Zu den Interessenten gehört auch die LEG Entwicklung GmbH zusammen mit dem Sylter Reeder Sven Paulsen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung hält sich die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sehr bedeckt: „Nach wie vor steht nicht fest, welche Nachnutzung das Gelände erfahren wird. Die Stadt Husum hat Tourismus und Gesundheit als Perspektive genannt, aber auch eine Wohnnutzung scheint möglich“, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. „Was die Bewerber dort tatsächlich realisieren werden, ist noch offen, entzieht sich aber auch dem Einfluss der Bundesanstalt, weil allein die Stadt Husum Planungshoheit über das Gelände hat“, so ein Sprecher weiter.