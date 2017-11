Guitar-Heroes-Festival : Bluesrock in Joldelund

vergrößern 1 von 1 Foto: Fabulous Germany Concerts 1 von 1

von hn

erstellt am 07.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Der Vorverkauf für das Guitar-Heroes-Festival ist gestartet. Am 17. und 18. November findet erneut das Bluesrock-Festival in Joldelund statt – mit einem hochklassigen Programm zum Jahresausklang. Das Guitar-Heroes-Festival feiert mit einem großartigen Künstler Line-up in diesem Jahr seinen zehnten Jahrestag.

In den zehn Jahren wurde der Veranstaltungsort Gerd’s Juke Joint zu einer Kultstätte des Bluesrock in Schleswig-Holstein. Solo-Künstler und Bands aus der ganzen Welt machten gemeinsam mit den Veranstaltern die Location individueller und uriger.

Los geht es am Freitag (17.) mit Jane Lee Hooker aus New York City. Die fünf Künstlerinnen bringen Punk und Blues aus der goldenen Ära in das Hier und Jetzt. „Wir spielen die Songs, die wir mögen und drücken ihnen dabei automatisch unseren Stempel auf“, sagt die Bandmitglieder zu ihren sowohl respektvollen als auch rebellischen Interpretationen.

Weiter geht es mit ehrlicher und handgemachter Rockmusik: mit The Double Vision. Die optische und musikalische Ähnlichkeit von Frontmann Stephan Graf und dazu die eigene Musik von bisher fünf Alben lassen keinen Zweifel zu: Hier geht es um Musik inspiriert von Rory Gallagher.

Die Töne und Technik von Robin Trower, das Gefühl von Bonnie Raitt, die Inspiration von Jimi Hendrix, den Einfluss von Stevie Ray Vaughn, die Energy von Joe Bonamassa, die Intensität von Walter Trout und dazu die Stimme von Stevie Nicks – das ist die Musik von Gitarristin Chantel McGregor und ihrer Band, die am Sonnabend (18.) das Juke Joint zum brodeln bringen.

Den Abschluss des diesjährigen Joldelunder Musikereignisses bildet der Amerikaner Josh Smith mit seiner Band.

Weitere Info und Tickets unter 0172/977 47 08 oder www.jukejoint.joldelunder.de. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem in den Geschäftsstellen des sh:z, in der Joldelunder Bioland-Bäckerei, Brigittes Bäckerpost Risum-Lindholm, Tankstelle Opel Martensen in Goldelund, Teamtankstelle Jübek, Nah- und Frisch in Joldelund und Wanderup, Getränke Hoffmann in Bredstedt, Bücherstube Leu in Niebüll und Markttreff in W.-Ohrstedt.