Joldelund : Blues- und Rock-Feuerwerk

Zum elften Mal trafen sich in Joldelund Fans zum Guitar Heroes Festival.

von shz.de

30. April 2018, 10:00 Uhr

Auf den großen Bühnen und in den Musikstudios der Welt sind sie zu Hause, die Guitar Heroes – jene Saitenzauberer, die das Herz jeden Blues- und Rockfans höher schlagen lassen. Einige von ihnen spielten in der Eventscheune „Gerds Juke Joint“ in Joldelund. Der musikbegeisterte Bio-Bäcker Gerd Lorenzen hatte – bereits im elften Jahr – zum dreitägigen Guitar Heroes Festival – ein zweites gibt es im September – eingeladen. Die Konzerte waren fast ausverkauft.

„Guitar Heroe der Herzen“ und echter Könner filigraner und raffinierter Techniken an seinem Instrument, Billy Walton, riss buchstäblich die Besucher vom Hocker. Sehr nahe dran am Publikum entfachte er mit seinen Mitstreitern ein mitreißendes Blues- und Rock-Feuerwerk. Die Musiker – dabei auch die Bläser Ian Gray (Posaune) und Sean Marks (Saxophone) – zogen temperamentvoll alle Register. Mit Power und viel Spaß begeisterten sie ihr Publikum. Als Walton dann noch ein Bad in der Menge, zumindest soweit das Kabel reichte, nahm, glich der Applaus einem Orkan.

Zur Überraschung aller interpretierte er mit seiner Band die vom Musiker Stefan Jessen komponierte „Juke-Joint-Hymne“. Unterstützung holte er sich vom Sänger der niederländischen Band „Colonel Jetski“, Phil Bee, der gleich danach den Auftritt mit seiner Gruppe, dabei der 18-jährige Spitzen-Gitarrist Guy Smeets, feierte. „Es ist mir eine Ehre, dass ein Song für meine Location geschrieben wurde, und dann noch von Billy“, bedankte sich der Veranstalter gerührt.

„Billy Walton ist für mich der Beste“, meinte Friedrich Haunstein aus Hamburg. Er habe ihn schon mehrfach in Deutschland und USA erlebt und sei extra deswegen angereist. Dass Walton auch ein begnadeter Akustik-Gitarrist ist, zeigte er dann zum Abschluss des Festivals. Für viele war die Vega Strauss Band mit der deutschen Gitarristen-Koryphäe Kai Strauss und Tony Vega (USA) ein Geheimtipp. Sie nahm im atemberaubenden Tempo mit auf die Reise vom texanischen Roadhouse Blues bis hin zu American Roots’n Roll.

Der Engländer Will Wilde verzauberte mit good old Blues und Mundharmonika-Sound. Nicht umsonst wird er „The Hendrix of the Blues Harp“ genannt. Als Vertreter des vorwiegend modernen Blues ging die Post – auch von der Lautstärke her – mit Chris Bergson und seiner Band ab. Ihren gelungenen Einstand gaben die JW-Jones Band aus Kanada mit ihrem gleichnamigen Gitarristen. Mit gnadenlos rockenden Riffs zog er sein Publikum in den Bann.

„Das war wieder ein geniales Wochenende. Tolle Musiker, nette Leute und das familiäre Ambiente im Juke Joint hat mich wieder hergezogen“, so das Fazit von Anja Knorr-Nabert aus Gammellund.