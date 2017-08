Tönning : Blick in eine Welt des Elends

vergrößern 1 von 1 Foto: bdk 1 von 1

Sie fliehen vor Krieg und Gewalt und sind nicht überall in Europa willkommen- die Flüchtlinge aus arabischen und afrikanischen Staaten. Diesem Problem widmet sich eine Ausstellung der Organisation Pro Asyl in der Tönninger Stadtbücherei. Gezeigt werden 37 großformatige Plakate, die mit Fotos von Geflüchteten sowie Zitaten zum Nachdenken anregen. So wird die Schließung der Balkanroute als „Anschlag auf die Menschlichkeit“ bezeichnet. „Wir haben kein Recht, die Welt in Teilhabende und Ausgeschlossene aufzuteilen“ heißt es auf einem anderen Poster.

Andere Schautafeln informieren mit Zahlen und Grafiken darüber, wie viele Menschen sich aus den verschiedenen Ländern auf welchen Routen auf den Weg in eine bessere Zukunft gemacht haben. Danach verloren infolge des Ausbruchs der kriegerischen Ereignisse in Syrien und Irak rund elf Millionen Menschen ihr Zuhause, von denen die Mehrzahl im eigenen Land vagabundiert und die anderen die Staaten verlassen haben. Ein wichtiger Aspekt sind hierbei die individuellen Fluchtursachen. Nach den Erhebungen der Organisation waren es für 70 Prozent der Befragten traumatische Erlebnisse. Über 50 Prozent seien selbst Opfer von gewaltsamen Übergriffen geworden. Unter den hiervon Betroffenen befinden sich auch Kinder.

Ähnlich haben sich auch einige Asylbewerber geäußert, die der Organisator der Ausstellung, Sascha Schulz, in Tönning befragt hat. Die ihm genannten Gründe hat er einzeln auf den Vorderseiten von knapp 20 Karten notiert. Auf den Rückseiten hat er vermerkt, nach welcher Bestimmung der UN-Charta der Menschenrechte der jeweilige Anlass als Schutzgrund anzusehen ist. Sein Anliegen sei es, durch Informationen vorhandene Vorbehalte und Ängste gegenüber den Zuwanderern abzubauen, betonte der Student für soziale Arbeit, der gegenwärtig ein Praktikum bei der Fachstelle Migration Eiderstedt des Diakonischen Werkes Husum absolviert. Die Leiterin des Geschäftsbereichs Soziales und Arbeit bei der gemeinnützigen Einrichtung in der Stormstadt, Adelheit Marcinczyk, dankte Schulz für seine engagierte Arbeit.

Die Ausstellung ist noch bis Ende September zu den Öffnungszeiten in der Bücherei am Rathaus zu sehen. Anschließend soll sie in Eiderstedter Schulen gezeigt werden.