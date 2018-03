Verschönerung der Kleikuhle : Blick auf Stadt und Außenhafen

Der Architekten-Entwurf „Stadtbalkon“ soll für die Verschönerung der Kleikuhle realisiert werden – mit einigen Änderungen.

von Stefan Petersen

23. März 2018, 18:22 Uhr

Der „Stadtbalkon“ war schon im vergangenen September als Favorit der Jury aus dem Ideenwettbewerb für die Neugestaltung der Kleikuhle hervorgegangen (wir berichteten). Das letzte Wort über die Entscheidung sollte jedoch die Politik haben. Und das wurde nun auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gesprochen. Und zwar einstimmig – ebenfalls zugunsten des Entwurfs von TGB Trüper, Gondesen und Partner. Allerdings: Genau so umgesetzt, wie sich das Lübecker Architektenbüro das gedacht hat, wird er wohl nicht werden.

Da wäre zunächst einmal die Pumpstation, die für die Entsorgung des Regenwassers im Bauwerk Unterführung, Aufzugsbereich und Trog notwendig ist. „Vorgabe war, dass die an Ort und Stelle bleibt“, so Bauamtschef Jörg Schlindwein. Der Siegerentwurf sieht jedoch eine Verlegung vor. „Und ohne Rampe für die Zufahrt zur Unterführung geht es schon mal gar nicht“, monierte Dr. Barbara Ganter (Grüne). Deswegen hätte ihre Fraktion – als einzige – zunächst auch den Entwurf des zweiten Preisträgers favorisiert.

Im Prinzip seien sich beide Entwürfe ähnlich, sagte Dr. Ulf von Hielmcrone (SPD), der auch Mitglied der Jury war. Beide sorgten für eine frei bespielbare Fläche auf der Kleikuhle. Aber im Siegerentwurf sei die Nordseite eleganter. „Der geplante Stadtbalkon ermöglicht Ausblicke in Richtung Außenhafen und zur Stadt hin und beherbergt den geforderten Aufzug“, beschreibt die Vorlage der Verwaltung die Sieger-Idee, während der zweitplatzierte Entwurf – der Pavillon – „die Kleikuhle zur Deichstraße hin mit einem begehbaren Bauwerk (begrenzt), das neben der Aussichtsplattform auch den Aufzug und eine kleine Bühne beherbergt, die zur Belebung des Platzes beitragen kann.“

Ganz wichtig sei die Tatsache, dass man sich hier noch im Status des Ideen-Wettbewerbs befinde – „im Gegensatz zum Auftrags-Wettbewerb“, so Hans Heydtmann (CDU), der in Vertretung von Sven-Thomas Schmidt-Knäbel die Sitzung leitete. „Es kann alles abgewandelt werden.“ Nur eines ginge nicht, ergänzte Schlindwein und beantwortete damit auch eine Frage der Wählergemeinschaft Husum (WGH): „Was nicht möglich ist, ist die Vermischung von Teilen beider Entwürfe – das verbietet das Urheberrecht.“ Wenn es nicht gelinge, die Probleme mit der Rampe und der Pumpstation zu lösen, brauche man den Entwurf allerdings nicht weiterzuverfolgen.

Tourismus-Fördergelder gebe es für das Vorhaben auch nicht: „Aber die Stadt bekommt über die nächsten drei Jahre verteilt eine Million Euro zweckungebunden für Infrastruktur-Projekte vom Land, die wir dafür nutzen können.“

Die Frage der WGH, ob man in Hinblick auf die geplante Neugestaltung des Bahnübergangs in Höhe der Langenharmstraße nicht vielleicht ganz auf die Fahrradrampe oder gar den Aufzug an der Kleikuhle verzichten könnte, wurde nicht nur von den Grünen vehement verneint: „Das ergibt einen viel zu weiten Weg und schneidet praktisch den Hafen ab“, meinte von Hielmcrone. Dem pflichtete auch Hans Böttcher als Beauftragter für Menschen mit Behinderungen bei. Und noch eines war für von Hielmcrone wichtig: „Es muss auch von Westen her gut aussehen. Da fahren täglich Hunderte von Menschen in den Zügen vorbei, das ist eine wichtige Visitenkarte .“

Die Verwaltung hat nun den Auftrag, die Umsetzung des Siegerentwurfs weiterzuverfolgen – unter Einschluss der Anregungen der Politiker.