Husumer Hafentage : Bilanz: Bands und Essen super – Wetter geht so

Peter Becker und sein Team sind zufrieden: „Es war ein hervorragendes Fest“, fasste der Messe-Chef die Tage von Mittwoch bis gestern zusammen und sprach von einer „angenehmen, friedlichen Atmosphäre“. Es habe so gut wie keine unangenehmen Vorfälle gegeben, und auch die beiden „Schlussrunden“, die er gemacht habe und die in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude gewesen seien, „waren diesmal richtig locker“, berichtete Becker.

Schön fanden er und sein Team auch, dass sich die Leute in diesem Jahr gut über das gesamte Hafentage-Gelände verteilt hätten. Die Bands hätten „Super-Stimmung“ gemacht und das Food-Truck-Konzept vor dem Rathaus sei voll aufgegangen und sehr gut angenommen worden, ohne dass die anderen Anbieter darunter gelitten hätten, wie er sich rückversichert habe. „Da hat keine Kannibaliserung stattgefunden.“ Vielmehr habe es um ein zusätzliches Angebot gehandelt, das eine ganz eigene Zielgruppe angesprochen und gezeigt habe, dass sich regionale Produkte, wie sie dort angeboten wurden, großer Beliebtheit erfreuten. Das Team, dass für diesen Teil der Veranstaltung den Hut aufgehabt habe, „hat bereits angekündigt, im kommenden Jahr gern wieder dabei sein zu wollen“, freute sich der Messe-Chef.

Ein bisschen Sorge hatte Becker wegen der drei Bühnen, die sich in der Vergangenheit manchmal sehr ins Gehege gekommen seien. Aber diese Sorge war unbegründet – vielleicht auch, weil es bei diesen Hafentagen einen Anbieter für alle drei Bühnen gegeben habe. Und selbst auf den Faktor, den ein Veranstalter am wenigsten beeinflussen kann, war Verlass: „Den einen oder anderen Schauer hätten wir uns zwar sparen können“, sagte Becker, aber sonst sei das Wetter ganz okay gewesen. Sein Dank galt Ordnungsamt und Polizei sowie allen, die dezent, aber aufmerksam dazu beigetragen hätten, dass die Hafentage insgesamt so friedlich verlaufen seien – und „natürlich den Sponsoren, ohne die wir so etwas hier gar nicht aufziehen könnten. Irgendwen vergisst man immer“, sinnierte Becker . ... Sein eigens Team war es nicht: „Das hat hervorragende Arbeit geleistet“, beendte er seine Bilanz.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 07.Aug.2017 | 08:00 Uhr