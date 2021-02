Corona in Nordfriesland : Biike-Videobotschaft: Lena Grützmacher hält Rede in drei Sprachen

Kam jurt, we wan en iilj heer mååge. Lätj üs da troole ferdriwe!

Nordfriesland | Mooring (Bökingharder Friesisch) „Kam jurt, we wan en iilj heer mååge. Lätj üs da troole ferdriwe!“ – Sü begant di biikensung foon 1974 foon Knut Kiesewetter. En gruten gemiinsoomen biike as jarling ai möölik, ouers nooge troole jeeft et kiifenooch likes...

