St. Peter-Ording : Bezahlbarer Wohnraum ist begehrt

Die Gemeinde St. Peter-Ording erweitert ihr Angebot an bezahlbarem Wohnraum mit weiteren 75 Wohnungen. Sie entstehen derzeit im Ketelskoog. Zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft feierten gemeinsam mit Mitarbeitern des ausführenden Wohnungsunternehmens Semmelhaack die Grundsteinlegung für dieses Projekt. Mit von der Partie war auch Schleswig-Holsteins Innen- und Bauminister Hans-Joachim Grote.

30 Wohnungen – das entspricht 40 Prozent – werden mit rund Millionen Euro aus dem Programm für sozialen Wohnungsbau gefördert. „Dies ist eine wohnungspolitisch wichtige Entscheidung zur Optimierung der Wohnungssituation“, erklärte Hartmut Thede, Leiter der Projektentwicklung des Wohnungsunternehmens. Mit den Wohnungen, die in vier Blöcken untergebracht sind, werde ein wichtiger Beitrag zu bezahlbaren Wohnungen geschaffen.

„Ziel ist es, den arbeitenden Menschen eine Wohnung zu bieten und somit die Zahl der täglichen Pendler zu reduzieren. Damit hat St. Peter-Ording die Weichen für die Daseinsversorgung gestellt“, erklärte Hans-Joachim Grote. Für den Innenminister war es die erste große Veranstaltung seit seinem Amtsantritt. „Mit diesem Wohnprojekt hat die Gemeinde in beeindruckender Weise bewiesen, dass sie die Zukunft des Ortes und seine Entwicklung im Blick hat“, betonte er. Insbesondere für Menschen, die täglich lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen, um hier zu arbeiten, sei dies eine große Möglichkeit, sich an dem Ort fest zu machen, so der Innenminister weiter. Insofern sei die 30-prozentige Förderung in ein lohnendes Projekt gesteckt worden. Beispielsweise Arbeitskräfte im Tourismus und im klinischen Bereich müssten so nicht mehr allein zum Arbeiten nach St. Peter-Ording kommen, sondern könnten in der Kommune auch leben und sie dadurch beleben.

St. Peter-Ordings Bürgermeister Rainer Balsmeier verwies in seinem Beitrag auf die langfristigen Errungenschaften. So habe die Gemeinde in den vergangenen drei bis vier Jahren neue Wohngebiete erschlossen. „Damit haben wir in diesem Zeitraum fast 300 neue Wohnungen errichten können, die von den Bewohnern als Hauptwohnsitz genutzt werden.“ Auch die Zahl der Arbeitsplätze wuchs an, rechnete Balsmeier vor. „In den vergangenen zehn Jahren haben wir durch unsere Wohnungspolitik fast 600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen, und wir sind weiterhin darum bemüht, dass die Menschen, die hier vor Ort arbeiten, auch eine Wohnung finden können.“ Als Tourismus-Standort sei es wichtig, so Balsmeier weiter, die Funktionsfähigkeit der Gemeinde als solche zu sichern. Und dafür sei bezahlbarer Wohnraum von entscheidender Bedeutung: Denn wer keinen bezahlbaren Wohnraum findet, suche gegebenenfalls auch woanders einen Arbeitsplatz. Wohnen und arbeiten an einem Standort zu verbinden, sichere die Zukunft einer Kommune.

Schon im Sommer 2018 sollen die vier Wohnhäuser mit ihren insgesamt 75 Wohneinheiten bezugsfertig sein. Die Wohnungen haben eine Größe von 40 bis 70 Quadratmeter und sind barrierefrei zu erreichen. Mehr als 300 Stelzen, die fast acht Meter tief in die Erde reichen, waren nötig, um das Projekt auszuführen.

Die 30 geförderten Wohnungen unterliegen der Mietpreisbindung von 5,65 Euro pro Quadratmeter. Landesweit liegt der Durchschnitt bei nicht geförderten Neubauwohnungen bei etwa neun Euro pro Quadratmeter. Es handelt sich ausschließlich um Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen.