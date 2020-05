Amtsgericht Husum : Betrunkener Abiturient auf Diebes-Tour

Missglückter Abi-Streich: 19-Jähriger muss zehn Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

14. Mai 2020, 16:59 Uhr

Ein 19-Jähriger in Husum vor Gericht – vorgeworfen wurde ihm von der Staatsanwaltschaft ein Diebstahl vom Mai 2019. Bei dem Vorfall soll es sich um einen misslungenen Abi-Streich gehandelt haben.

Die Tat gestand er in seiner Einlassung vollumfänglich. Er habe „schnell gewusst, dass das nicht in Ordnung war“, so der Angeklagte. Angetrunken sei er damals nach einer gut ausgefallenen Klausur mit einigen Schulfreunden auf die Idee gekommen, die ihm nun zehn Stunden gemeinnützige Arbeit einbrachte.

Gorilla-Figur gestohlen

Der 19-Jährige Abiturient hatte seinerzeit mit einem „Komplizen“ einen Tabakwarenladen betreten, aus dem er eine Gorilla-Figur entwendete. Gegenüber dem ebenfalls 19 Jahre alten Verkäufer soll er daraufhin beteuert haben, dieser habe ihm die Deko-Statuette gegeben. Nach kurzer Diskussion sei er dann mit dem Auto davon gefahren.

Den Gorilla gab er dem Verkäufer letzten Endes zurück, ohne dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Gestern nun entschuldigte sich der ansonsten unbescholtene Angeklagte bei seinem damaligen Gegenüber: „Ich bereue das zutiefst.“

Staatsanwaltschaft fordert Auflagen

Während die Jugendgerichtshilfe eine Einstellung ohne Auflagen vorschlug, sahen Staatsanwaltschaft und Richterin die Sache nicht ganz so schnell als erledigt an: „Für mich ist es so, dass Abi-Streiche etwas anderes sind als mit besoffenem Kopf durch die Gegend zu fahren und Sachen zu klauen“, stellte die Richterin klar.

Mit einer Einstellung des Verfahrens waren alle Beteiligten zwar einverstanden, jedoch forderte die Staatsanwaltschaft Auflagen. Nun soll der baldige Pädagogik-Student zehn Stunden gemeinnützige Arbeit bei der Jugendhilfe Nordfriesland ableisten. Grund für diese Maßnahme des Gerichts war vor allem, dass der junge Mann die Tat bei der Polizei zunächst geleugnet hatte.

Abschließend wandte sich die Richterin noch mit ernsten Worten an den reumütigen Angeklagten: „Wenn Sie etwas getrunken haben, lassen Sie die Finger von anderer Leute Eigentum und vor allem vom Autoschlüssel“, ermahnte sie den 19-Jährigen.