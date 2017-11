Die Kriminalpolizei rät : Betrug mit immer neuen Maschen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 27.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Das Erstaunlichste ist, „dass immer wieder Leute darauf hereinfallen“, sagen der Leiter der Kriminalpolizeistelle Husum, Sven Knies, und der Sachgebietsleiter für Betrugsdelikte, Thorsten Schneider-Pauly. „Es gab hier Menschen, die uns ganz abenteuerliche Geschichten erzählt haben. Dennoch haben sie alle Warnungen in den Wind geschlagen und waren am Ende oft Tausende von Euros los.“ Natürlich seien vor allem Betrüger-Banden bestens und oft international organisiert, sagt Knies. „Außerdem bedienen sie sich immer neuer Methoden“, ergänzt Schneider-Pauly. „Oder klügeln bekannte Muster weiter aus.“ Und natürlich gelte gerade in diesem Bereich, dass der Geist noch so willig sein kann, wenn das Fleisch – oder besser – der innere Schweinehund nachgibt. Für viele ist die Verheißung eines Lottogewinns einfach zu groß, als dass die frohe Botschaft irgendwelche Zweifel aufkommen ließe – selbst wenn sie vor dem Empfang selbst Geld zahlen oder auch nur ihre Bankverbindung preisgeben sollen.“

Knies und Schneider-Pauly gehen denn auch davon aus, dass „die Dunkelziffer gerade bei Betrugsdelikten recht groß ist.“ Vieles werde gar nicht angezeigt, weil die Betroffenen lieber für sich behielten, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen seien. Dennoch sind Betrugsdelikte entgegen anderen Trends weiter auf dem Vormarsch und der „Klassiker“ inzwischen nur eine von vielen „Spielarten“ solcher krimineller Machenschaften: Gemeint ist der „Enkeltrick“, der am Telefon oder an der Haustür noch immer zum Erfolg führt. Das betrifft vor allem ältere Menschen, und manche gingen sogar gemeinsam mit dem Betrüger zur Bank. Positiv sei anzumerken, dass viele Bankangestellte inzwischen nachfragten. „Aber das kann ein Bankautomat natürlich nicht.“ Umso bitterer, dass es manchmal nicht bei einer Zahlung bleibt und sogar Nachforderungen erfüllt werden.

Aber selbst wenn der Enkeltrick inzwischen traurige Berühmtheit erlangt hat, ist er nur eine von vielen Varianten, mit denen Menschen um ihr Geld oder auch um ihre persönlichen Daten gebracht werden. Tatsächlich ist die „Branche“ viel zu erfinderisch, um hier alles aufführen zu können. Gern machten sich die Täter moderne Technik zunutze, agieren über Callcenter, „die mit Nummern arbeiten, die oft irgendwo im Ausland sitzen und die wir nicht zurückverfolgen können“, berichtet Schneider-Pauly. Beliebt auch der Trick, sich als Behördenvertreter oder Anwalt auszugeben. Selbst die Notrufnummer der Polizei werde bisweilen für solche schmutzigen Geschäfte missbraucht.

Um diese Strukturen zu bekämpfen, wird auch bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit auf Vernetzung gesetzt. So gibt es in Flensburg eine eigene Abteilung für Cyber-Crime. Und sobald ausländische Täter ins Spiel kämen, sind das Landes- und das Bundeskriminalamt mit am Start. Problematisch sei, dass es in diesem Bereich so gut wie keine Einzeltäter gebe, sagt Knies. Und dass die Aussicht auf Geld blind mache, fügt Schneider-Pauly hinzu. Da erben Leute Ölfelder von einem arabischen Scheich, müssen aber, um die 28 Millionen zu bekommen, erst einmal selbst 5000 Euro berappen. Und derzeit ganz beliebt: das sogenannte Romance Scamming, bei dem Leute die Liebe ihrer Lebens kennenlernen und danach doppelt belämmert dastehen, weil nicht nur der erhoffte Partner weg ist, sondern auch noch sehr viel Geld.

Beim Betrug gibt es nichts, was es nicht gibt“, sagen Knies und Schneider-Pauly. Deshalb sei Wachsamkeit oberstes Gebot. „Wenn zum Beispiel jemand von Microsoft anruft und behauptet, dem Unternehmen sei aufgefallen, dass Ihr Computer herumzickt, niemals die Zugangsdaten preisgeben.“ Aber nicht alles läuft übers Netz. So wurde kürzlich auf Eiderstedt ein Mann nach dem Besuch seiner Bank auf ein Almosen angesprochen und zum Dank dafür umarmt. Danach war nicht nur das Almosen weg, sondern auch seine Geldbörse. Der neueste „Schrei“ sind übrigens Fake-Shops, in denen Produkte bestellt und bezahlt werden können, aber auf ihr Eintreffen wartet der Kunde vergeblich.

Und was macht man gegen all das? Schon beim kleinsten Zweifel die Polizei anrufen, raten Knies und Schneider-Pauly. Damit helfen die Betroffenen auch den Ermittlern, „denn so können wir sehen, dass da womöglich gerade wieder eine Welle auf uns zurollt“. Gleichwohl: „Mit der Entwicklung Schritt zu halten, ist anspruchsvoll und der Schaden bundesweit beträchtlich“, räumt Knies ein.