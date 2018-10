Ehemaliges BND-Grundstück in Husum : Betreutes Wohnen statt Tourismus?

Der Verein Nordseelichter möchte auf dem ehemaligen BND-Gelände in Husum ein Wohnprojekt für junge Menschen mit Behinderung anschieben.

von Silke Schlüter

16. Oktober 2018, 16:49 Uhr

Seit sie in den Husumer Nachrichten gelesen haben, dass es seitens der politischen Gremien Bestrebungen gibt, das ehemalige BND-Viertel in Hockensbüll künftig für touristische Zwecke zu nutzen, sind Andrea Kecinski und Ines Schulz wie elektrisiert. „Das ist doch völlig absurd“, meinen die beiden. Schließlich würde in Husum dringend bezahlbarer Wohnraum gebraucht – auch und insbesondere für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Andrea Kecinski ist Vorsitzende des Vereins Nordseelichter, der sich seit zwei Jahren darum bemüht, möglichst stadtnah ein 2000-3000 Quadratmeter großes Grundstück zu finden. Darauf sollen mehrere behindertengerechte Wohnungen entstehen, die den Kindern der Vereinsmitglieder vorbehalten sein sollen. Diese jungen Menschen sind zwar schon volljährig, werden aber aufgrund unterschiedlicher geistiger Behinderungen nie alleine leben können. Deshalb sieht das Konzept betreute Wohngruppen vor.

Das Projekt ist für Andrea Kecinski und viele andere Eltern auch deshalb so wichtig, weil ihre Kinder nicht „auf ewig“ zu Hause wohnen können, sollen und wollen: „Die meisten Menschen steht irgendwann auf eigenen Füßen und kann für sich selbst sorgen, wenn die Eltern alt werden und eines Tages gar nicht mehr da sind. Diese Chance haben unsere Kinder nicht. Sie landen früher oder später in einem Heim, in dem meist nicht mehr viel für sie getan werden kann. Dieses trostlose Dasein möchten wir ihnen ersparen, indem wir jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie – auch ohne uns – eine echte Zukunftsperspektive haben“, darin sind sich alle einig.

Bisher allerdings scheiterten diese Pläne daran, dass dem Verein schlichtweg kein passendes Grundstück angeboten wurde. Zwei Optionen gab es schon, doch in beiden Fällen habe es letztendlich nicht geklappt.

Andrea Kecinski hält das etwas abseits gelegene Gelände in Hockensbüll für sehr geeignet. In Frage kommen der Obstgarten im Westen und die asphaltierte Fläche im Süden (siehe Karte).

Ihrer Meinung nach ließe sich das Ganze im Zuge einer Mietpacht organisieren oder auch mit Hilfe eines Investors, der aufgrund der staatlichen Beteiligung an derartigen Sozialisierungsprojekten kein Risiko eingehen müsse: „Die Mietzahlungen der Bewohner sind über die Grundsicherung gesichert“, so Kecinski und lädt auch andere betroffene Eltern dazu ein, sich dem Verein anzuschließen.

Gleichzeitig geht ihr Appell in Richtung Politik. Unter anderem beruft sie sich auf die Aussage des Bundesfinanzministers, der erst kürzlich verkündet hat, dass der Bund auch seine eigene Grundstücke zur Verfügung stellen wird: „Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) wird dafür sorgen, dass man an ihr Bauland verbilligt herankommt, um dort Wohnungsbau zu betreiben“, sagte Olaf Scholz. Kecinski: „Wenn die Bima das BND-Viertel zum angemessenen Preis verkauft, sollte die Stadt Husum dort auch ihren sozialen Pflichten nachkommen.“

Eine Nachfrage der Husumer Nachrichten, wie weit die Verkaufsverhandlungen zwischen Bima und Stadt schon gediehen sind und ob das Anliegen der Nordseelichter auf diesem Gelände eine Chance haben könnte, wurde nicht konkret beantwortet. Wie Kämmerer Dirk Pohlmann mitteilt, ist die Anfrage des Vereins dort bekannt. „Die haben wir im Blick“, sagt er und verweist auf die noch laufenden Sondierungsgespräche.