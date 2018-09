Tönning : Besucherrekord beim Filmabend

Mehr als 30 Filmfans wollten in der Bücherei den Dokumentarstreifen „Wir sind so frei – Reife Talente in der Manege“ sehen.

von hn

26. September 2018, 14:30 Uhr

Die Sitzplätze in der Stadtbücherei reichten nicht aus. Mehr als 30 Filmfans wollten den Dokumentarstreifen „Wir sind so frei – Reife Talente in der Manege“ sehen. „Damit haben wir so nicht gerechnet“, sagt Christine Koch von der Stadtbücherei. Gemeinsam mit Elena Adam (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt) und Therese Zink (Projekt „Land auf Schwung“) hatten sie sich für die Filmreihe (weitere Veranstaltungen folgen) in Bernd Skutecki vom Seniorenbeirat einen weiteren Kooperationspartner gewonnen. „Wir Senioren sind eben nicht nur Ballast für die Gesellschaft. Wir haben Talente und Wissen und können uns einbringen“, sagte einer der Zuschauer. Und genau das zeigt der Film von Regisseurin Marion Wilk und Produzent Ernst Matthiesen.