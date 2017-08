Mit den Husumer Nachrichten im Eidersperrwerk : Besuch beim Jahrhundertbauwerk

vergrößern 1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Da sind sich am Ende alle einig: Sie werden das Eidersperrwerk jetzt mit ganz anderen Augen sehen. Mit mehr Ehrfurcht. 20 Leser der Husumer Nachrichten lernen bei der Aktion „Ihre Zeitung öffnet Türen“ intensiv das Jahrhundertwerk in der Eidermündung kennen. Gut zwei Stunden lang erläutern Ingenieur Marco Bardenhagen vom zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt in Tönning und Sperrwerks-Leiter Volker Sönksen die technischen Finessen, die Arbeitsabläufe und die Geschichte eines der Wahrzeichen der Westküste, das 1973 eingeweiht wurde. Sie nehmen sich viel Zeit für die Fragen der Besucher. Normalerweise kommen nur Fach- oder Studentengruppen in den Genuss dieser Fülle an Informationen.

Vieles lässt die Männer und Frauen staunen, etwa dass ein Sieltor 250 Tonnen wiegt, dass seewärts vor dem Sperrwerk ein Fußballfeld großes, 25 Meter tiefes Loch im Meeresboden klafft, das mit 2500 großen Sandsäcken abgesichert wurde, oder dass der damalige Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg wollte, dass auf dem neugewonnenen Festland hinter dem Sperrwerk der größte Freizeitpark Europas entstehen sollte. Wegen des Widerstandes der Eiderstedter wurde nichts draus. Stattdessen gibt es jetzt das Naturschutzgebiet Grüne Insel, der Naturschutzbund (Nabu) unterhält dort ein Infozentrum und betreut das Gebiet seit 1991 naturschutzfachlich, was wieder etlichen Eiderstedtern nicht passt.

Höhepunkt der Tour ist der Besuch im Turm, in dem der Kommandostand des Sperrwerks untergebracht ist. Von hier werden nicht nur die Sieltore und die Schleuse geöffnet und geschlossen, sondern auch die Leuchtfeuer entlang der Westküste sowie die Schleusen Nordfeld und Lexfähre in der Eider überwacht. Alle genießen den Blick aus 17 Metern Höhe über die Nordsee, Eiderstedt und Dithmarschen. Im Süden sind das Hochhaus von Büsum und die Ölplattform Mittelplate zu sehen und im Westen die Pfahlbauten am Böhler Strand von St. Peter-Ording. „An ganz klaren Tagen können wir sogar den Turm von Cuxhaven erkennen“, so Volker Sönksen, der schon seit vielen Jahren auf dem Eidersperrwerk arbeitet. Helgoland sieht man allerdings nicht, das verbirgt sich in 70 Kilometer Entfernung hinter der Erdkrümmung.

Staunen auch über die Sanierungsarbeiten am Eidersperrwerk, die Marco Bardenhagen am großen Modell in der Eingangshalle und am Ort des Geschehens erläutert. Derzeit werden im vierten Tor die Stützarme sandgestrahlt. Der alte Anstrich muss runter, der mit Asbest und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet ist. Damit nichts in die Umwelt gelangt, ist die Baustelle eingehaust, die Stäube werden abgesaugt und als Sondermüll entsorgt. Die Arbeiter müssen entsprechende Schutzkleidung tragen – ein anstrengendes Unterfangen, denn bei Sonnenschein wird ihr Arbeitsplatz im Inneren der Sieltore schon mal bis zu 50 Grad heiß, wie Bardenhagen erklärt. „Und wenn der Anstrich erstmal runter ist, erleben wir immer wieder Überraschungen. Beispielsweise waren beim dritten Tor 200 Meter Schweißnähte defekt, bei den anderen waren es nur 20 Meter“, erklärt der Ingenieur.

Die Sanierung des Sielbauwerks werde noch weitere elf Jahre in Anspruch nehmen, erläutert er. Auf der Liste stehen unter anderem noch die Stauhaut und die Antriebe der Sieltore sowie die Decken der Pfeiler. „Dabei sind gar nicht so sehr die Arbeiten das Problem, sondern wie man da rankommt“, so Bardenhagen. Zudem könne nur bei Stillwasser, also wenn das Sperrwerk geschlossen ist, gearbeitet werden, das jedoch nie länger als zwölf Stunden am Tag, je nach Gezeitenkalender auch mal weniger. „Als das Sperrwerk gebaut wurde, hat wohl niemand an die Sanierung gedacht.“ Salzwasser, Eisgang und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt haben in 44 Jahren ihre Spuren hinterlassen. „Bis 2050 soll das Sperrwerk noch halten“, so Bardenhagen, der den Sanierungsplan ausgearbeitet hat. Dann sollte 2030 mit den Planungen für einen Neubau begonnen werden. Angesichts von Flughafen Schönefeld und Elbphilharmonie haben einige Teilnehmer so ihre Zweifel, ob das gelingt.

von Ilse Buchwald

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:30 Uhr