Corona-Kriese in Nordfriesland : Besuch am Krankenbett: Kliniken lockern Verbot

Das Klinikum NF ermöglicht ab Himmelfahrt eine eingeschränkte Besuchsregelung bei stationären Patienten.

Avatar_shz von hn

19. Mai 2020, 15:58 Uhr

Besuche am Krankenbett stationärer Patienten sind in den Kliniken in Husum, Niebüll und Wyk künftig wieder möglich – allerdings weiterhin in eingeschränkten Maß. Damit nutzt das Klinikum Nordfriesland eine Option, die das Land Schleswig-Holstein allen Kliniken mit einer Allgemeinverfügung zur Covid19-Pandemie eingeräumt hat.

Folgendes Prozedere gilt nach Angaben des Klinikums von Himmelfahrt (21. Mai) an: Jeder stationäre Patient bestimmt eine Person, die ihn im Krankenhaus besuchen darf. Diese kann dann den Patienten einmal pro Tag entweder im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr oder im Zeitraum 18 bis 20 Uhr besuchen. Weiteren oder anderen Personen sind bis auf weiteres jedoch keine Besuche möglich. Der Name des einen pro Patient benannten Besuchers wird im Sichtungsbereich in Listen hinterlegt, sodass eine Kontrollmöglichkeit besteht. Die Besucher müssen frei von Atemwegserkrankungen und Erkältungssymptomen sein und dürfen zuvor keinen Kontakt zu Covid19-Patienten gehabt haben.

Die fest benannten Besucher müssen während der Besuchszeit im Klinikum einen mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz tragen. Beim Betreten werden die Besucher über die Hygiene-Richtlinien in der Klinik aufgeklärt. Sie erhalten ein rotes Kunststoff-Armband, das sie als Besucher kennzeichnet. Dieses können Besucher für die Folgetage behalten. Es sollte allerdings in die Hygienemaßnahmen regelmäßig mit einbezogen werden (siehe www.klinikum-nf.de).

Überdies werden die Besucher gebeten, auch mit Mund-Nasen-Schutz die allgemein geltenden Abstandsregeln einzuhalten, die Nutzung der Aufzüge soweit möglich zu vermeiden und sich nicht auf ein Krankenbett zu setzen. Auch die Länge der Besuche sollte auf das wirklich erforderliche Maß reduziert werden.

„Wir freuen uns sehr, den Patienten wieder etwas mehr Abwechslung und Zuspruch am Krankenbett zu ermöglichen“, sagt Stephan W. Unger, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland. Im Namen aller Beschäftigten bittet er nachdrücklich darum, die geltenden Hygiene-Regeln in den Kliniken einzuhalten. „Wir müssen unbedingt eine Weiterverbreitung des Covid19-Erregers verhindern. Das gelingt nur, wenn wir uns alle an die inzwischen hinlänglich bekannten Regeln halten“, appelliert er an Besucher und Patienten. Zudem äußert er noch eine Bitte: „Aufgrund der weiterhin erforderlichen Sichtungsbereiche und der Erfassung aller Patienten und Besucher kann es beim Zugang in die Kliniken zu Wartezeiten kommen – bitte bleiben Sie geduldig. Diese Maßnahme dient Ihrer und unserer Sicherheit!“.

Auch die Kliniken in Dithmarschen (www.westkuestenkliniken.de) haben ihr Besuchsverbot gelockert: So dürfen Patienten ebenfalls jeweils einen namentlich benannten Besucher am Tag empfangen.