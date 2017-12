Schnee in Husum : Bestens auf den Winter eingestellt

vergrößern 1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Einmal Winter und zurück. Dass die kalte Jahreszeit in Nordfriesland nicht mehr ist, was sie mal war, davon kann Thomas Leißner ein Lied singen. 23 Jahre ist er jetzt beim Kommunalen Service-Betrieb Husum (KSH, vormals Bauhof). „Und in dieser Zeit hab’ ich schon ganz andere Winter erlebt“, sagt er. Doch zuletzt wurde es immer schwieriger, verlässliche Vorhersagen zu treffen, machte das Winterwetter, was es wollte. „Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass wir uns an nichts gewöhnen dürfen“, berichtet Leißner. Und seit vor Jahren nach einem stürmischen Wintereinbruch die Streusalz-Reserven nicht reichten, ist die Halle um diese Jahreszeit „bis unters Dach gefüllt. Das wird ja vom Einlagern nicht schlecht“, erklärt der Teamleiter, „und besser mehr davon als zu wenig.“

Der Wintereinbruch vom Wochenbeginn war zwar „ganz ordentlich, aber nach Lage der Dinge nur ein kurzes Gastspiel“. Die Vorhersagen für die kommenden Tage sprechen weder für Schnee noch Eisglätte. Und natürlich vertrauen Leißner und Co. bei ihren Planungen nicht auf ein, sondern auf drei Wetter-Portale – einschließlich des dänischen Wetterdienstes. Alle drei sagen für den Rest der Woche Nachttemperaturen um drei und Tageswerte zwischen fünf und sechs Grad voraus. Mit anderen Worten: Selbst wenn es wieder schneien sollte, wird davon kaum etwas liegen bleiben, weil Väterchen Frost die nordfriesische Tiefebene noch gar nicht in seinen Würgegriff genommen hat. Aber wie gesagt, mit dem Wetter ist es wie auf hoher See oder vor Gericht: Man kann nie wissen. Immerhin: Infolge des kleinen Wintereinbruchs zum Wochenstart wurden Husums Straßen mehrfach geräumt und abgestreut. „Und natürlich bleibt ein Teil dieses Salzes liegen“, erläutert Leißner. Und das sei auch gut so, denn dadurch würden die Schneereste von Autos und Lastkraftwagen zu Matsch gefahren. Effektiv: Selbst wenn es wieder frieren sollte, können sich keine Eispanzer bilden, die besonders schwer zu entfernen wären.

Insofern sind Leißner und sein Team gut gerüstet, aber auch gelassen. „Solche vorübergehenden Wintereinbrüche im November oder Dezember hat es in den vergangenen Jahren wiederholt gegeben. Und die haben ja auch etwas Gutes“, sagt Leißner: „So wird selbst der letzte daran erinnert, dass es Zeit ist, Winterreifen aufzuziehen“, frotzelt er. Der richtige Winter habe dagegen meist erst im Januar eingesetzt. Aber wie gesagt: Auch darauf ist der KSH vorbereitet. 500 bis 600 Tonnen Streusalz liegen auf dem KSH-Gelände bereit. „Das hält schon ein paar Tage vor.“ Zum Vergleich: In der Nacht zu Dienstag wurden 20 Gramm pro Quadratmeter gestreut. Bei gefrorenem Boden wäre es die doppelte Menge.

Und? Geht es ihm ähnlich wie der jungen Grönländerin in Peter Høegs Roman „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“? Entwickelt man im Lauf der Jahre so etwas wie eine innere Wetter-App? Leißner zuckt mit den Achseln und schmunzelt: „Na ja, irgendwann weiß man schon, was nötig ist. Oder man lernt es nie. Das ist wie mit dem Autofahren.“ Leißner kann erfreulicherweise beides.