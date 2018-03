Traditions-Veranstaltung in Garding : Beste Stimmung beim Boßelball – trotz Grippewelle

Wegen der Grippe kamen nur 50 Gäste zum Fastnachts-Boßelball in Garding. Dennoch wurde in familiärer Runde kräftig gefeiert.

von shz.de

05. März 2018, 10:00 Uhr

Er herrschte zwar drei Wochen nach dem närrischen Karnevalstreiben nicht mehr „König Fasching“ in der festlich geschmückten Gardinger Dreilandenhalle, aber es ging launig zu und die Gäste des 136. Boßelballes des Manns- und Fruunsboßelvereen von 1882 Lüch Op erlebten eine rauschende Nacht, in der die Tänzerinnen und Tänzer auf ihre Kosten kamen.

Das Vorstandsteam hatte ziemlich viel Pech in diesem Jahr, denn den Vorsitzenden Thorsten Schacht und weitere Mitglieder hatte die Grippe im Griff. Der einzige Programmpunkt, der an die Karnevalszeit anknüpfen sollte, brach ebenfalls deswegen weg. Einige der jungen Mädchen der durch Melanie Bargmann gerade zu neuem Leben erweckten Funkenmariechen“ – sie hatten ihre Premiere beim Fastnachtsboßelfest des Manns- und Fruunsboßelvereen Schambüllsenn Gaarngeest Leegesee vor drei Wochen gefeiert (wir berichteten) – waren ausgefallen. Und auch hinsichtlich der Besucherzahlen – mit knapp 50 – stand die Veranstaltung unter keinem guten Stern – und das trotz diesmal genügend Einladerpaaren. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Vereins-Chef einen historischen Tiefstand mit gut 60 Teilnehmern vermelden müssen.

Doch wie es auch war und welche Gründe auch vorgelegen haben mögen, dank der bewährten Unterstützung von DJ Mac Fly alias Dennis Lafrentz, der es wieder einmal schaffte, regelmäßig fast alle auf die Tanzfläche zu locken, musste niemand auf seinen Spaß verzichten. Die traditionelle Eröffnungspolonaise war ein Muss und die Stimmung stieg von Minute zu Minute. „Wir machen das Beste draus. Wir wollen einfach Spaß haben“, bekräftigte der zweite Vorsitzende, Thorben Boyens, der die familiäre Runde mit einem Glas Sekt begrüßt hatte. Gerd Ladendorf führte in bewährter Manier durch den Abend, denn es gab ein improvisiertes Programm mit der Aufführung von zwei Sketchen. So musste sich Noah (alias Charlotte Petersen) analog der biblischen Geschichte schwerwiegende Gedanken zur Arche machen. Baurechtlich sollte sie ja eigentlich Haus für Tier und Mensch werden. Doch war sie nicht eher ein Schiff? Aber ein Schiff auf dem Lande als Behausung? – geht irgendwie auch nicht. Die Moral von der Geschichte: „Nerven verlieren kann man leicht beim Bau. Das weiß jeder, der Vorschriften umsetzen muss genau. Den Rest schafft dann die Verwaltung mit Auflagen ganz schlau.“

Seine Paraderolle fand in der Modenschau der zweite Vorsitzende. Er hatte die Lacher auf seiner Seite und zeigte mit seinen Mitstreiterinnen Carmen Boyens, Charlotte Petersen, Linde Paschke und Silke Sturm-Ramm, wie praktisch und sexy lange Unterhosen aussehen können und welche Accesscoires sonst noch daraus „genäht“ werden können. Nicht fehlen durfte das Spaß-Boßeln auf dem Tanzparkett. Wieder einmal hatten dabei de Fruuns die Nase vorn. Höhepunkt war die Tombola, möglich gemacht durch das Sponsoring Gardinger Unternehmen sowie aus dem Umland, die hochwertige Preise stifteten, wie eine Kurz-Kreuzfahrt nach Oslo oder ein Wellness-Wochenende.

Flagge zeigten übrigens Gardings stellvertretende Bürgermeister Kay Eggers und Bernd Petersen sowie Stadtvertreter Hans-Dieter Struck mit ihren Partnerinnen. Sie waren sich einig: „Man muss die Ehrenamtler, die sich so viel Mühe machen, stärken. Die Tradition der Bälle darf nicht aussterben.“ Fast immer auf der Tanzfläche zu sehen war der Gardinger Willi Unger. Auch er sei ein Liebhaber, so bekannte er, der Bälle. Das Gemeinschaftserleben könne kein Fernsehabend ersetzen. Zudem könne man froh sein, dass in der Mommsen-Stadt immer irgendwo etwas los sei.