Bredstedt und Umgebung : Besondere Orte entdecken

Johann-Georg Carstensen nimmt am Montag Interessierte mit auf eine Fahrrad-Tour zu selten besuchten Plätzen und Gebäuden.

von hn

27. Juni 2019, 17:28 Uhr

Bredstedt | Wer am Montag, 1. Juli, an einer Radführung zu besonderen und wenig bekannten Orten mit Johann-Georg Carstensen teilnehmen möchte, kann sich nur noch heute bei der Tourist-Info, Telefon 04671/5857, oder per E-Mail unter info@nordseeurlaub.sh anmelden. Die Mitfahrer treffen sich dann am Montag, 10 Uhr, auf dem Marktplatz in Bredstedt vor der Tourist-Info. Carstensen steuert während der zweieinhalb bis drei Stunden unter anderem eine Wehle, einen ehemaligen Bunker, eine Quelle sowie weitere geschichtsträchtige Orte an.