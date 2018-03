Geflügelzuchtverein Garding : Besondere Auszeichnung verliehen

Der Geflügelzuchtverein Garding und Umgebung ehrt Horst Wiese aus Kotzenbüll für seine langjährige Mitgliedschaft.

von shz.de

23. März 2018, 10:00 Uhr

Der Geflügelzuchtverein Garding und Umgebung hat wieder einiges vor. So ist die Einzäunung des Teiches sowie der Bau eines Unterstandes für Veranstaltungen auf der Zuchtanlage geplant. Für den Unterstand liegt bereits eine Bauzeichnung vor. Das teilte der Vorsitzende Kay von Dohlen in der Jahresversammlung in Welt mit. Die Anlage ist ein Erfolg: Gäste aus Bad Segeberg, Köln und Frankfurt waren sehr beeindruckt von dem Gelände, wie er berichtete.

Allerdings muss der Verein wieder einmal auf die Suche nach einer neuen Ausstellungshalle für seine große Geflügelschau gehen. Denn das bislang genutzte Gebäude in der Süderstraße soll fest vermietet werden, wie Ausstellungsleiter und stellvertretender Vorsitzender Herbert Niehus erklärte. „Wir sind aber ganz zuversichtlich, dass wir da etwas finden werden.“ Außerdem berichtete er, dass für 2019 ein Highlight geplant sei: nämlich eine Bantam-Schau. Es ist eine klassische Zwerghuhn-Rasse. E werden zahlreiche Teilnehmer aus dem In- und Ausland, unter anderem aus der Schweiz, Dänemark, Holland und Tschechien erwartet.

Die Zuchttiere des Vereins sind landesweit hoch angesiedelt, wie Kay von Dohlen betonte. Bei etlichen Schauen wurden durchweg guten Wertungen erzielt. Allein bei der Landesschau gab es für die Gardinger acht Mal die Bewertung Vorzüglich. Von seiner erfolgreichen Jugendgruppe, die rund 30 Mitglieder hat, berichtete Marcus Abraham. So gab es Preise bei der Kreisschau, auf Landesebene in Neumünster und bei der eigenen Ausstellung im Dezember.

Dann ehrte Kay von Dohlen Vanessa Plähn für 15-jährige Mitgliedschaft. Sie erhielt das Ehrenzeichen des Landesverbandes in Silber. Für 50-jährige Treue zum Verein wurde Horst Wiese aus Kotzenbüll mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Viele Jahre hat er erfolgreich Kölner Tümmler gezüchtet.

Die Wahlen ergaben, dass der Vorsitzende auf sein altbewährtes Team zurückgreifen kann. Lediglich Manuel Schmidt wurde für den scheidenden Volker Herzberg zum stellvertretenden Kassenwart gewählt. Die Kasse wird von Gonne Meister geprüft. Von Dohlen freute sich außerdem über neun neue aktive und passive Mitglieder.

Noch einige Termine: Das Hähnewettkrähen findet am 19. Mai von 10 bis 11 Uhr auf der Zuchtanlage statt. Im vergangenen Jahr nahmen erstmals mehr als 50 Tiere teil. Die Rassegeflügelschau wird am ersten Adventswochenende präsentiert. Das Grünkohlessen ist für den 8. Dezember geplant.