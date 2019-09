Schwabstedt : Beschirmt über den Bauernmarkt

Trotz des Regens nutzen die Besucher auch beim 24. Schwabstedter Bauernmarkt das vielfältige Angebot der Händler, Kunsthandwerker und Vereine.

von Stephan Bülck

29. September 2019, 12:36 Uhr

Schwabstedt | Trotz nahezu durchgehendem Regen: Die Stimmung beim Schwabstedter Bauernmarkt war bestens. Und erstmals war der Schirmherr auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes „Schirm-Herr“. Der bekannte Autor niederdeutscher Bühnenstücke und Geschichten – Frenz Bertram aus Mildstedt – konnte von der veranstaltenden Gemeinde und dem ausführenden HGV Kirchspiel Schwabstedt für diese ehrenvolle Aufgabe gewonnen werden und war just rechtzeitig in der Nacht von der DRK-Reise vom Gardasee in Italien zurückgekommen. „Een beten Schietwetter – aber dat mokt nix, aff un an regent' da eben mol“, kommentierte der 82-jährige rüstige Ehrengast anlässlich des Rundganges – und entschied sich für einen orangefarbenen Stockschirm.

Der Auftakt-Gottesdienst fand diesmal wegen des Regens in der vollen St. Jakobi-Kirche statt – wurde aber über Lautsprecher auf den Marktstraßen im Zentrum übertragen. Anschließend eröffnete Bürgermeister Hartmut Jensen offiziell den Bauernmarkt und dankte den vielen Helfern „und Organisationsleiter Willi und Willy vom HGV“. Schirmherr Frenz Bertram – in Schwabstedt geboren und aufgewachsen – rief den Besucher danach zu: „Nu loot uns los tum Markt!“

Gegen Regen war im übrigen bestens vorgesorgt: Die Jugendfeuerwehr hatte Zelte mit vielen Sitzgelegenheiten aufgebaut, alle Stände wiesen Vordächer auf. Neben einem großen Angebot an Obst und Gemüse gab es hölzerne und metallene Handwerkskunst, Gartendeko, Floristik, Obstsorten-Bestimmung, Kräuter, Käse, Marmeladen, Honig, Räucherfisch, eine große Geflügelausstellung des Geflügelzuchtvereins Husum und Umgebung. Die Landfrauen boten Wiensupp un Schink an; in der Kirche fand die Bilderausstellung „Augengebete“ statt.

Veronica Maaßen zog in der Schwabstedter Tracht von 1860 über den 24. Schwabstedter Bauernmarkt – und der Trachtengruppe Schwabstedt unter Leitung von Wolfgang und Renate Helmecke gelang es tatsächlich, einige freiwillige Mittänzer aus dem Publikum zu aktivieren: Petra Petersen aus Viöl und Rudolf Bols aus Rantrum machten sofort begeistert mit.

Und auch dies ist bemerkenswert: „Die Durchgangsstraße wurde freigehalten“, betonte Polizei-Einsatzleiter Andreas Todt, der gemeinsam mit seinem Kollegen Norbert Kelch in Schwabstedt von der Feuerwache aus Dienst versah. Allerdings: „Zahlreiche Autofahrer missachteten die Einbahnstraßen-Regelung“, kritisierte Todt. Nicht ganz so glimpflich ging es in der Alten Dorfstraße zu. Dort behinderte ein Fahrzeug andere Autofahrer und war beim „Vorbeiquetschen“ beschädigt worden.

Vorbildlich: Um 13 Uhr betrat ein Paar aus Mildstedt die Feuerwache und lieferte ein komplettes Autoschlüsselbund ab. Polizeihauptkommissar Andreas Todt hatte einen Einfall, ließ den elektronischen Schlüssel an zahlreichen Fahrzeugen „klicken“ – und wurde schließlich bei einem Pkw mit Kindersitzen fündig. Im Auto lag unter anderem sogar gut sichtbar auch eine Geldbörse. Nachdem er wegen des Regens einen großen Zettel „Bitte rufen sie die Polizei über 110 an“ von innen im Fahrzeug angeklebt hatte, verschloss er den Wagen wieder.

Für die Sicherheit waren zwei First-Responder-Gruppen – eine Einrichtung der Schwabstedter Feuerwehr zur medizinischen Erstversorgung – eingesetzt; die Veranstaltung verlief unfallfrei.